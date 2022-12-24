السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح نارى خلال حملة بأسيوط

سلاح ناري
سلاح ناري

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتى قسمى شرطة أول وثان أسيوط بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط 30 قطعة سلاح نارى، عبارة عن “3 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش- 22 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة” بحوزة 24 متهمًا لعدد 10 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت القوات من ضبط 15 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 17 متهما "لـ13 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 1015 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.

الامن العام مديرية امن أسيوط اسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح نارى خلال حملة بأسيوط

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