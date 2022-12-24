الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح نارى خلال حملة بأسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتى قسمى شرطة أول وثان أسيوط بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط 30 قطعة سلاح نارى، عبارة عن “3 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش- 22 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة” بحوزة 24 متهمًا لعدد 10 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت القوات من ضبط 15 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 17 متهما "لـ13 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 1015 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.