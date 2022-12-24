الأربعاء.. طرح فيلم «نبيل الجميل» لمحمد هنيدي بدور العرض

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “ نبيل الجميل أخصائى تجميل” للنجم محمد هنيدى العمل بدور العرض السينمائى فى مصر الأربعاء المقبل 28 ديسمبر الجاري.

فيلم نبيل الجميل بطولة محمد هنيدي

ويعد فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” أولى الأفلام المقرر طرحها ضمن منافسات ماراثون أفلام موسم رأس السنة الجديدة وإجازة منتصف العام، والذي يشارك فيه أكثر من 8 افلام دفعة واحدة منها فيلم “أخى فوق الشجرة” لرامز جلال، وفيلم “شلبى ” لكريم محمود عبد العزيز وفيلم “جروب الماميز” لروبى، وفيلم ”اتنين للإيجار" لبيومى فؤاد ومحمد ثروت وفيلم “المطاريد" لأحمد حاتم.

وبدأت الشركة المنتجة لفيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” في الحملة الدعائية للفيلم خلال الأيام الماضية، حيث تم طرح أكثر من بوستر للعمل إضافة إلى البرومو الدعائي، ومن المقرر أن تقيم الشركة عرضا خاصا للفيلم بحضور أبطاله وعدد من النقاد والإعلاميين خلال الأيام المقبلة.

قصة فيلم نبيل الجميل أخصائى تجميل

"نبيل الجميل"، وهو فيلم كوميدي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، ويجسد “هنيدي” خلاله دور طبيب تجميل ويقع في بعض المشاكل الكوميدية، وتجسد دور شقيقته الفنانة رحمة أحمد التي تظهر بدور مساعدته ضمن الأحداث، حيث يمتلك دكتور نبيل أخصائي التجميل (محمد هنيدي) عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين (نور اللبنانية) العديد من المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم نبيل الجميل

"نبيل الجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي، وبطولة محمد هنيدي، ونور اللبنانية، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، ومحمود حافظ، وحجاج عبد العظيم، وأحمد فؤاد سليم، وضياء الميرغني، ومحمد الصاوي، ومادلين طبر، و شيما الشريف.