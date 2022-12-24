أمطار غزيرة بكفرالشيخ.. وحركة الصيد فى بحيرة البرلس طبيعية

تعرضت المناطق الساحلية بمحافظة كفرالشيخ في البرلس وبلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس لأمطار غزيرة من منتصف ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فيما لم تتأثر حركة الصيد في بحيرة البرلس وبوغاز البحيرة نظرًا لعدم اشتداد الرياح وعدم ارتفاع الأمواج.

وتأثرت حركة السير على الطريق الساحلي الدولي بين بورسعيد والإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة، واضطر سائقو الشاحنات الثقيلة لتقليل سرعة شاحناتهم على الطريق خوفًا من الانزلاق والوقوع في الحوادث.

ووجّه محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، كل رؤساء المدن والمراكز بسرعة رفع المياه من الشوارع وتمهيدها أمام مرور السيارات والمواطنين.

وكانت قد شهدت مدن وقرى دسوق، والحامول، وبيلا، وبلطيم، ومطوبس بمحافظة كفرالشيخ، هطول الأمطار، وانتشرت معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، وتنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار رفع مياه الأمطار واستمرار انعقاد غرف العمليات بديوان المحافظة ومجالس المدن.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول أمس، لليوم الثاني على التوالي استمرار أعمال رفع مخلفات الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، بشوارع قري التفتيش وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.