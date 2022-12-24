الأنبا باخوم يحتفل بعيد الميلاد المجيد مع شباب الإيبارشية البطريركية

احتفل مساء أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بعيد الميلاد المجيد مع شباب الإيبارشية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن الشيراتون.

ونظمت خدمة شباب الإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب فرنسيس وحيد، حفل عيد الميلاد المجيد لشباب الإيبارشية البطريركية، بحضور ما يقرب من ثلاثمائة شابًا وشابة من اجتماعات الشباب بالإيبارشية البطريركية.

ورحب الأب فرنسيس بجميع الحاضرين، وهنأنهم بهذه المناسبة، كما شكرت الأخت إيمان فوزي جميع الشباب على سخائهم، ودعاتهم لتعميق محبتهم للرب في قلوبهم.

بدأ الحفل مع الأستاذ يوسف تيناوي، والذي دعا الشباب لعيش القبول، وألا نخاف الذي جاء طفل المزود من أجله، كما قدم الأستاذ چون ميلاد، المخرج المسرحي، عرضًا مسرحيًا مع فريق الضي، يخاطب الشباب، وأحلامهم بأسلوب اجتماعي، يتناسب معهم.

وقدم هاني رأفت مجموعة من التراتيل الميلادية بمشاركة مجموعة من شباب الإيبارشية البطريركية. وفي الختام، ألقى الأنبا باخوم كلمة هنأ فيها الشباب، حيث دعاهم لترك مشروعاتهم الخاصة، والمغامرة مع الله، بروح جديدة في هذا الميلاد، والعام الجديد.

عيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

تحتفل الكنائس المسيحية الذي تتبع التقويم الغربي مساء غدًا السبت، بعيد الميلاد المجيد لعام 2023، إذ تحتفل الطوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيون والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد، وفقًا للتقويم الغربي، يوم 24 ديسمبر.

وتشهد محيط الكنائس تشديدات أمنية خلال إحتفالات عيد الميلاد المجيد مساء اليوم.