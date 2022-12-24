النجم الساحلى يكشف حقيقة عرض الأهلى لضم «كريستو»

كشف حاتم الرقيق، رئيس قسم الإعلام والاتصال بنادي النجم الساحلي، حقيقة تلقي النادي التونسي عرضًا من النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب الشاب محمد الضاوي الشهير بـ"كريستو" لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد "الرقيق"، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتصالات رسمية من مسئولي الأهلي لضم المهاجم اشلاب من النجم الساحلي.

ونفى رئيس قسم الإعلام والاتصال بنادي النجم الساحلي الأنباء التي ترددت حول تحديد قيمة الضاوي بمليون ونصف دولار، موضحًا أن كل شيء وارد في ملف رحيل "كريستو"، لافتًا إلى أن إدارة النجم التونسي تدرس كافة الأمور بشأن موقف اللاعب.

وأكد على العلاقة الجيدة التي تربط بين مسئولي النجم الساحلي ونظرائهم في الأهلي، مشيرًا إلى أن كريستو من أفضل لاعبي الدوري التونسي وبات محط أنظار كبار الأندية.