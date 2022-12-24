هانى رمزى: سعيد بالتطور الفكرى والثقافى الذى وصلت له السعودية

قال الفنان هاني رمزي، إنه سعيد سعادة لا توصف من التطور الفكري والفني الذي وصلت له المملكة المتحدة السعودية.

شرف المونديال

ووجه الفنان هاني رمزي، خلال حواره لبرنامج "ليالي تن" مع الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر فضائية "تن"، الشكر للمنتخب السعودي على أدائه الرائع في فعاليا كأس العالم بقطر الشقيقية، معبراً:" شرفتونا وأسعدتونا، وشرفتوا كل العرب بأدائكم الخيالي، وخروجكم من المونديال كان مشرف".

النهضة السعودية

وأضاف في حديثه، أن ماتوصلت له السعودية من تطوير وتنمية في القطاع الثقافي والرياضي أسعد جميع شعوب الوطن العرب، قائلاً: "الشعب السعودي والمصري على قلب واحد".