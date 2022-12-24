السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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زادت بنسبة 35%.. استشارى علاقات زوجية: عمليات التجميل تقلل من ذكورة الرجال

عمليات التجميل للرجال
عمليات التجميل للرجال

قالت الدكتورة شيرين نجيب استشاري علاقات زوجية، إن هناك هوس لدى الرجال والسيدات بعمليات التجميل، مشيرة إلى أن السيدات أكثر هوس بالتجميل عن الرجال.

 

وأضافت شيرين، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أنها تقبل بعمليات التجميل لرجال  في حدود لا تغير شكله مثل معالجة الترهلات، لافتة إلى أن كثرة إجراء الرجال لعمليات التجميل تقلل من ذكورتهم في نظر المرأة.

 

وأردفت: "لازم الراجل يغير من صورته السائدة في المجتمع، ويجب عليه الاهتمام بمظهره لأنه كما يحب الرجل أن يرى زوجته جميلة، هي أيضا تريد تراه جميلًا".

 

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من ناحيته، قال الدكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، إن عمليات التجميل للرجال قد تكون ضرورية، لإزالة نتوءات مزعجة على الوجه، ولفت إلى أن عمليات التجميل للرجال أصبحت في تزايد حيث ارتفعت نسبة الرجال الذين خضعوا لعمليات تجميل، خلال الأعوام الماضية من 5% من إلى 35% وفقًا لآخر إحصائيات.

 

وأضاف علام  خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر": "أؤيد إجراء الرجال لعمليات التجميل، لكن في حدود لا تغير في ملامحه الأصلية، ممكن يجرى عمليات في الأسنان، الجفون، والسمنة الزائدة". 

 

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