الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ماذا تفعل إذا كان طفلك يعض أطفالًا آخرين في الحضانة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا من المبادرات الخاصة التي تساهم في توعية المجتمع بأساسيات التربية، والتي تهدف إلى وضع الأسس والقواعد لتربية الأبناء بالمراحل العمرية المختلفة.

كما تهدف حملة الشركة المتحدة، لمساعدة الأسرة في تكوين الأبناء وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يساهم في إخراج مواطن صالح لبلده وأسرته، خال من المشكلات النفسية والجسدية أيضًا.

txt

بعد مبادرة المتحدة.. ما يجب مراعاته عند البحث عن رعاية الأطفال ذوي الهمم

ماذا تفعل إذا كان طفلك بعض أطفالًا آخرين في الحضانة؟

هل تلقيت هذه الرسالة المخيفة من الحضانة لطفلك بأنها كانت تعض أطفالًا آخرين؟ حيث يمكن أن تساعد التدخلات المناسبة العديد من الأطفال على التوقف عن العض، لكن من المهم عدم معاقبة الطفل، ففي السطور التالية أوضح الخبراء بموقع «Kids Health» ما يجب القيام به وما يجب تجنبه.

تدخل موظفي الحضانة:

يكاد يكون من المؤكد أن الأطفال الصغار هم أصغر من أن يتمكنوا من إلقاء محاضرة، فقد تؤدي بعض التدخلات في الواقع إلى تعزيز سلوك العض عند الأطفال.

حاول التدخل أو إلهاء الطفل وقول هذا السلوك ممنوع بحزم ولكن بهدوء إذا كان على وشك العض، فهذا يعني أنه يجب على شخص ما أن يراقب الطفل عن كثب لبضعة أيام، مع الحرص على القيام بذلك بطريقة حتى لا يعرف أنه يحظى باهتمام إضافي.

txt

بعد مبادرة الشركة المتحدة.. ما هى مراحل البلوغ عند الأولاد؟

تدخل الوالدين:

في المنزل، احرص على الالتزام بروتين جيد وتأكد من حصول طفلك على نوم جيد ليلاً، فالأطفال الصغار الذين يعانون من التعب الشديد أو الإجهاد هم أكثر عرضة للعض في الحضانة.

تجنب المبالغة في رد الفعل:

واحدة من أسوأ الأشياء في وجود العضة هي الطريقة التي يشعر بها آباء الأطفال الذين تعرضوا للعض، فهم عادةً لا يفهمون أن العض سلوك تطوري طبيعي، ونادرًا ما يكون خطيرًا على أطفالهم، فالعض هو سلوك أو مرحلة طبيعية لمعظم الأطفال الصغار، وهو أهم شيء يحتاج معظم الآباء إلى معرفته.

غالبًا ما يلدغ الأطفال الأصغر سنًا عند التسنين أو الإرهاق الشديد أو الغيرة أو الإحباط أو الغضب، حيث يمكنهم أيضًا أن يعضوا ببساطة لمعرفة ما يحدث عندما يعضون، وهذا ينطبق بشكل خاص على الرضع والأطفال الصغار.

اساسيات التربية اطفال ذوي الهمم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات تربية الأبناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

الهجرة في أسبوع| زيارة أبناء المصريين في كندا للعاصمة الإدارية.. ومشاركات محلية وإقليمية للسفيرة سها جندي

بالأسماء.. ضبط 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

المستشار رضا شوكت يكشف حقيقة إعلان نتيجة انتخابات نادي القضاة

السياحة في أسبوع| رحلة توعوية لذوي الهمم.. واكتشاف 20 مقبرة أثرية بدمياط الجديدة

إقليم كردستان يُدين هجوم باريس ويوجه رسالة للجالية الكردية

عبد الواحد السيد: دورى تهدئة اللاعب وإعادة ثقته بذاته عند تقديم الأداء الضعيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة