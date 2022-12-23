ماذا تفعل إذا كان طفلك يعض أطفالًا آخرين في الحضانة؟

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا من المبادرات الخاصة التي تساهم في توعية المجتمع بأساسيات التربية، والتي تهدف إلى وضع الأسس والقواعد لتربية الأبناء بالمراحل العمرية المختلفة.

كما تهدف حملة الشركة المتحدة، لمساعدة الأسرة في تكوين الأبناء وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يساهم في إخراج مواطن صالح لبلده وأسرته، خال من المشكلات النفسية والجسدية أيضًا.

ماذا تفعل إذا كان طفلك بعض أطفالًا آخرين في الحضانة؟

هل تلقيت هذه الرسالة المخيفة من الحضانة لطفلك بأنها كانت تعض أطفالًا آخرين؟ حيث يمكن أن تساعد التدخلات المناسبة العديد من الأطفال على التوقف عن العض، لكن من المهم عدم معاقبة الطفل، ففي السطور التالية أوضح الخبراء بموقع «Kids Health» ما يجب القيام به وما يجب تجنبه.

تدخل موظفي الحضانة:

يكاد يكون من المؤكد أن الأطفال الصغار هم أصغر من أن يتمكنوا من إلقاء محاضرة، فقد تؤدي بعض التدخلات في الواقع إلى تعزيز سلوك العض عند الأطفال.

حاول التدخل أو إلهاء الطفل وقول هذا السلوك ممنوع بحزم ولكن بهدوء إذا كان على وشك العض، فهذا يعني أنه يجب على شخص ما أن يراقب الطفل عن كثب لبضعة أيام، مع الحرص على القيام بذلك بطريقة حتى لا يعرف أنه يحظى باهتمام إضافي.

تدخل الوالدين:

في المنزل، احرص على الالتزام بروتين جيد وتأكد من حصول طفلك على نوم جيد ليلاً، فالأطفال الصغار الذين يعانون من التعب الشديد أو الإجهاد هم أكثر عرضة للعض في الحضانة.

تجنب المبالغة في رد الفعل:

واحدة من أسوأ الأشياء في وجود العضة هي الطريقة التي يشعر بها آباء الأطفال الذين تعرضوا للعض، فهم عادةً لا يفهمون أن العض سلوك تطوري طبيعي، ونادرًا ما يكون خطيرًا على أطفالهم، فالعض هو سلوك أو مرحلة طبيعية لمعظم الأطفال الصغار، وهو أهم شيء يحتاج معظم الآباء إلى معرفته.

غالبًا ما يلدغ الأطفال الأصغر سنًا عند التسنين أو الإرهاق الشديد أو الغيرة أو الإحباط أو الغضب، حيث يمكنهم أيضًا أن يعضوا ببساطة لمعرفة ما يحدث عندما يعضون، وهذا ينطبق بشكل خاص على الرضع والأطفال الصغار.