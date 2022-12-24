سعر الدولار اليوم السبت 24-12-2022 فى البنوك المصرية

مع بداية الساعات الأولى للتعاملات الصباحية شغل بال المسافرين إلى الخارج والمواطنين معرفة سعر الدولار اليوم السبت 24/ 12/ 2022 في البنوك المصرية، بعد استقرار سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري في كل البنوك العاملة فى مصر

سعر الدولار اليوم السبت 24/ 12/ 2022 في البنوك المصرية



وثبت بالبنكي الأهلي المصري، وبنك مصر عند سعر 24.64 للشراء، ومبلغ 24.69 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي بنك cib سجل قيمة 24.68 جنيه للشراء، وصل 24.75 جنيه للبيع.



وفى بنك الإسكندرية، بلغ سعر 24.7 جنيه للشراء، وسجل سعر 24.75 جنيه للبيع، أما سجل متوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى عند مبلغ 24.68 جنيه للشراء، وقيمة 24.76 جنيه للبيع.



ويقدم "الدستور"، خدمات تشمل نشر سعر العملات فى جميه البنوك المصرية وفي السوق المصرفى، وستشمل تحديثا فوريًا للسعر حال تغيرها.

أسعار الدولار اليوم

وسجلت أسعار الدولار اليوم فى البنوك اليوم السبت 24/12/2022 كالآتي:

سعر الدولار اليوم السبت 24/ 12/ 2022 فى البنك المركزى المصرى

سجل اليوم السبت في صباح اليوم 24.68 جنيه للشراء، ووصل سعر اليوم السبت 24- 12- 2022 مبلغ 24.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 24/ 12/ 2022 فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر اليوم السبت 24.64 جنيه للشراء، بينما وصل سعر اليوم السبت 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 24/ 12/ 2022 فى بنك مصر

وصل سعر اليوم السبت 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 24/ 12/ 2022 فى بنك الإسكندرية

وصل سعر اليوم السبت 24.7 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم السبت 24/ 12/ 2022 فى البنك التجارى الدولى "cib"

وصل سعر اليوم السبت 24.68 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار صباح اليوم السبت فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر اليوم السبت 24.72 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.