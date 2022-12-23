استقرار الدولار بعد بيانات أمريكية.. والين يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

شهد الدولار استقرارا اليوم الجمعة، بعدما عززت بيانات تظهر قوة الاقتصاد الأمريكي حاجة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتمسك بمساره للتشديد الكبير للسياسة النقدية وزادت من التوقعات برفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر ولفترة أطول.

وتخلت العملة الأمريكية عن بعض مكاسبها في التداولات الآسيوية بعد ارتفاعها على نطاق واسع خلال الليل، على الرغم من تأرجحها مقابل الين الياباني الذي يواصل جذب طلب قوي بعد تعديل مفاجئ في سياسات بنك اليابان في وقت سابق من الأسبوع.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.2043 دولار، بعدما هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1993 دولار خلال الليل.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس، أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية.

وأكد تقرير ثان صدر أمس أيضا أن الاقتصاد الأمريكي تعافى في الربع الثالث بوتيرة أسرع مما كان متوقعا بعدما انكمش في النصف الأول من العام.

وزاد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0606 دولار، مع تعرضه لضغوط واسعة مؤخرا بسبب النمو الضعيف في منطقة اليورو والحرب في أوكرانيا والمسار المتشدد الذي يتخذه المركزي الأمريكي.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات أخرى، إلى 104.37.

وتراجع الين بنحو 0.2 بالمئة إلى 132.67 للدولار اليوم الجمعة، إلا أنه يتجه لتحقيق ثالث أكبر مكسب أسبوعي له هذا العام، بأكثر من ثلاثة بالمئة.

وفي وقت سابق، تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 18ر297 نقطة، أو 12ر1%، ليصل إلى 69ر26210 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي.

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 87ر12 نقطة، أو67ر0%، ليصل إلى 30ر1895 نقطة.