الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة في أسبوع| رحلة توعوية لذوي الهمم.. واكتشاف 20 مقبرة أثرية بدمياط الجديدة

احمد عيسى
احمد عيسى

شهدت وزارة السياحه والاثار خلال الاسبوع الماضى ، العديد من الفعاليات والقرارات التى قامت بها الوزارة فقد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضه  سباق زوسر الترا ماراثون الدولي، والذي بدأ من هرم ميدوم بمحافظة بني سويف وانتهى عند هرم سقارة بالجيزة، حيث شارك به ١٧٠ متسابق مصري وأجنبي يمثلون ١٦ دولة أوروبية وأفريقية وعربية.

واشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أن إقامة الأحداث  الرياضية والسباقات في المناطق الأثرية يعد دعاية للمقصد السياحي المصري ويبرز التنوع الذي يتمتع به في الأنماط والمنتجات السياحية والتي من بينها الشاطئية والثقافية والرياضية البيئة وغيرها.

https://www.dostor.org/4258562

وشارك الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي في الحلقة النقاشية التي أقامتها جمعية "اتصال" والتي تضم شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر، وذلك ضمن برنامج "مع الحكومة" والذي تنظمه الجمعية كل فترة للتعرف على الأنشطة الخاصة بالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من الوزارات والقطاعات.

وفي كلمته التي ألقاها قبل بدء الحلقة النقاشية استعرض مساعد الوزير للتحول الرقمي استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، مؤكدا أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الوزارة.

https://www.dostor.org/4259276

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال مكتبيها برمسيس والمنيا رحلة سياحية توعوية، لعدد من الأبطال ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع محافظة المنيا ومبادرة مصر تستطيع لأبطال ذوي الهمم.

ومن جانبه، أشار الأستاذ محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن تنظيم الهيئة لهذة الرحلة يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع ولاسيما ذوي الهمم وحرصها على دمجهم بالمجتمع وربطهم بتاريخ وحضارة بلدهم.

https://www.dostor.org/4260692

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بتل آثار الدير بمدينة دمياط الجديدة، في الكشف عن 20 مقبرة تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء استكمال أعمال الحفائر التي تجريها بالموقع، ويعد  هذا الكشف حيث يعد إضافة علمية وأثرية هامة ليُعيد كتابة تاريخ محافظة دمياط.

https://www.dostor.org/4260729

كما افتتحت وزارة السياحة والآثار 431 منشأة فندقية وسياحية ومراكز أنشطة بحرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي ساهمت في توفير 4532 فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة  موضحه أن هذه المنشآت تتمثل في 24 منشأة فندقية تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية للمقصد السياحي المصري، و165 مطعم سياحي، و12 شركة إدارة فندقية جديدة، بالإضافة إلى 10 مراكز غوص، و 15 مركز أنشطة بحرية، و23 يخت سفاري، ومركز سفاري جبلي، و181 بازار سياحي.

منشات فندقية البعثة الأثرية المصرية رحلة سياحية استراتيجية وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار

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وائل لطفي

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