بمشاركة 170 متسابقًا.. انطلاق ماراثون «زوسر ألترا» لتنشيط السياحة

أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوي، اليوم الجمعة، الماراثون الدولي “زوسر الترا”والذي بدأ من هرم ميدوم بمحافظة بني سويف وانتهى عند هرم سقارة بالجيزة.

شارك في السباق 170 متسابقًا مصريًا وأجنبيًا يمثلون 16 دولة أوروبية وإفريقية وعربية.

ومن جانبه، أكد الأستاذ عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إقامة الأحداث الرياضية والسباقات في المناطق الأثرية يعد دعاية للمقصد السياحي المصري ويبرز التنوع الذي يتمتع به في الأنماط والمنتجات السياحية والتي من بينها الشاطئية والثقافية والرياضية البيئة وغيرها، كما أن رعاية الوزارة لمثل هذه الفعاليات يأتي في إطار ملامح الإستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال المشاركة فى الفعاليات الدولية المختلفة التي يتم تنظيمها في مصر للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز أنه مقصد متجدد نابض بالحياة.

وحضر افتتاح السباق بمحافظة بني سويف ممثلين عن المحافظ والهيئات الإقليمية، كما حضر فى منطقة آثار سقارة مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالهرم.

وحصل على المركز الأول تتابع فريق مصرى، والمركز الثاني تتابع فريق أثيوبى، والمركز الثالث تتابع فريق سودانى.

كما حصل على المركز الأول فردى متسابق من الأردن، والمركز الثاني فردى متسابق أمريكى.

أما بالنسبة للمتسابقات السيدات فقد حصل على المركز الأول فردي متسابقة من هولندا، وعلى المركز الثاني فردي متسابقة من سلطة عمان، وعلى المركز الثالث فردي متسابقة من روسيا.

يشار الى ان وزارة السياحه والاثار قامت بجوله بعدد من المنشآت الفندقية بمحافظة الأقصر للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والسياحية والصحية واشتراطات سلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء وبمعايير التصنيف الجديدة (HC) بالإضافة إلى متابعة إجراءات رفع كفاءة سرعات الإنترنت والمحددة وفقا لتصنيف كل منها.