الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكشف عن مجموعة من المقابر بتل آثار الدير بدمياط الجديدة

آثار
آثار

نجحت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بتل آثار الدير بمدينة دمياط الجديدة، في الكشف عن 20 مقبرة تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء استكمال أعمال الحفائر التي تجريها بالموقع.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى أهمية هذا الكشف، حيث يعد إضافة علمية وأثرية مهمة ليُعيد كتابة تاريخ محافظة دمياط.

وأضاف الأمين الأعلى للآثار، في بيان، اليوم الإثنين، أن المقابر المكتشفة تنوعت بين مقابر من الطوب اللبن والحفر البسيطة.

من جهته، أشار الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن مقابر الطوب اللبن ربما تعود للعصر الصاوي تحديدًا الأسرة 26، حيث إن التخطيط المعماري لها كان نموذجًا منتشرًا ومتعارفًا عليه في العصر المتأخر، وكذا السمات الفنية والأواني الفخارية المكتشفة بداخلها.

ولفت قطب فوزي، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء ورئيس البعثة الأثرية، إلى أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن رقائق مذهبة كانت تغطي بقايا دفنات آدمية، تجسد المعبودات إيزيس، وحقات، وباستت، كذلك تجسيد لعين حورس الحامية (أوجات)، وكذا حورس بهيئة الصقر فاردًا جناحيه، بالإضافة إلى العديد من التمائم الجنائزية مختلفة الأشكال والأحجام والأحجار مثل الجعارين، وعمود الجد، ومسند الرأس، وريشتي آمون، والعديد من المعبودات منها إيزيس ونفتيس، وجحوتي، وتاورت.

ونوه بأنه تم العثور علي نماذج مصغرة للأواني الكانوبية الخاصة بحفظ أحشاء المتوفي أثناء عملية التحنيط، وتماثيل أبناء حورس الأربعة.

وأشار السيد رضا صالح، مدير منطقة آثار دمياط، إلى أن البعثة مستمرة في أعمال حفائرها بالموقع وذلك للكشف عن أسرار جبانة تل الدير، لافتًا إلى أن الموقع لا يزال يحمل بين طبقات رماله الكثير، وأن البعثة نجحت في المواسم السابقة في الكشف عن العديد من عادات وطرق الدفن للحضارات المتعاقبة على أرض مصر في العصور اليونانية الرومانية التي كان تل الدير شاهدًا عليها.

مدينة دمياط الجديدة تل اثار الدير البعثة الأثرية المصرية قطاع الآثار مجلس الأعلى للآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

أول تعليق من مبابى بعد خسارة فرنسا نهائى كأس العالم 2022

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

يعلن بدء التشغيل التجريبي لرافع الصرف الصحي بمشروع دار مصر في العبور

«المشروع النووى بالضبعة».. حلم يتحقق على أرض الواقع

مسلسلات رمضان 2023.. القائمة الكاملة لأعمال الشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو