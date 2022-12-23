الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد» تكشف خريطة الأمطار ودرجة الحرارة غدًا.. وتحذر من أعمدة الإنارة

الأمطار
الأمطار

كشف دكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، خريطة الأمطار ودرجة الحرارة وتحذيرات الأرصاد لطقس غدًا السبت. 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال سيناء وتقل شدتها على الوجه البحري وجنوب سيناء، مشيرًا إلى أننا نشهد فترة تقلبات جوية وحالة شبه عدم استقرار في أحوال الطقس.

وعن فرص سقوط أمطار على القاهرة، أضاف: "مفيش أمطار على القاهرة وجنوب الوجه البحري غدًا".

وطالب محمود شاهين، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية في تلك الفترة، محذرًا من المغامرة في تخفيف الملابس، كما حذر من التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة، خاصة بعد وفاة شخص، اليوم الجمعة، نتيجة صعق كهربائي ناتج عن عمود كهربائي.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت،، قال: "القاهرة العظمى 19، الصغرى 15، والإسكندرية العظمى 18، الصغرى 15".

محمود شاهين الأرصاد خريطة الامطار درجة الحرارة محمد الباز

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