الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قرعة أمم إفريقيا للشباب.. مصر فى المجموعة الأولى رفقة السنغال ونيجيريا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت اليوم الجمعة في القاهرة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة كلا من السنغال ونيجيريا وموزمبيق.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - موزمبيق - السنغال - نيجيريا.

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو.

المجموعة الثالثة: جامبيا - تونس - بنين - زامبيا.

وطالب شوقي غريب المدير الفنى السابق للمنتخب الأوليمبي، بفتح الاحتراف أمام اللاعبين الصغار، حتى ينعكس ذلك على المنتخب الأول.

وأضاف غريب أثناء إجراء مرسم قرعة بطولة إفريقيا للشباب ، أنه يتمنى فوز مصر بالبطولة والتأهل لكأس العالم للشباب، مما يساعد فى ظهور هذا الجيل من الشباب ومساعدتهم على الاحتراف الخارجي، لأن هذا هو السبيل الوحيد للوصول بالمنتخب الاول إلى مستويات أفضل ومراكز الأعلى.

وأشار غريب إلى أن الجميع شاهد لاعبين صغار السن في منتخبات كأس العالم الأخيرة بقطر.

ويقوم شوقي غريب المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي ومساعده محمد شوقي نجم الفراعنة السابق بسحب قرعة بطولة إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر فبراير المقبل.

وتجرى القرعة بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر بحضور مندوبين عن المنتخبات المشاركة في البطولة وعددهم 12 منتخب.

ويشارك في النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، 12 منتخبًا، وهم مصر (الدولة المنظمة)، تونس، بنين، نيجيريا، السنغال، جامبيا، إفريقيا الوسطى، الكونغو، أوغندا، جنوب السودان، موزمبيق، زامبيا.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة، على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل منها، أربعة منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة، إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

وسيتواجد منتخب مصر، على رأس المجموعة الأولى، كونها البلد المنظم للبطولة.

ويغيب عن النسخة المقبلة للبطولة، عدد من المنتخبات الكبيرة، أمثال غانا (حامل لقب نسخة 2021)، الكاميرون، المغرب، الجزائر، مالي (حامل لقب نسخة 2019).

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