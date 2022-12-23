الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صيدلة كفر الشيخ» تستضيف ندوة لتعزيز العمل التطوعي لشباب الجامعات

الندوة
الندوة

استضافت كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ ندوة حول "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، بحضور الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإسلام جبر، منسق المبادرة بمحافظة كفرالشيخ، والدكتور عبدالعزيز العشماوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من طلاب الكلية، ومتطوعي شباب حياة كريمة.

وأشاد الدكتور رمضان الدوماني، عميد الكلية، بنجاح مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي توفر كافة الاحتياجات التنموية لمواطني القرى، بعد أن نالت المبادرة الرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنفيذ هذا المشروع العملاق والذي يُعد من أكبر وأضخم المشاريع القومية بمصر، لافتًا إلى دور الجامعة وما نفذته من إطلاق قوافل متكاملة وُجهت للقرى الأكثر احتياجاً؛ دعماً للمبادرة حياة كريمة، في شتى المجالات التنموية، فضلًا عن تنظيم الجامعة لزيارات ميدانية لطلابها للمشروعات حياة كريمة في مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة،  خلال كلمته، أن مبادرة حياة كريمة هي فكرة اقترحها شباب البرنامج الرئاسي، وتبنتها القيادة السياسية، تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وخفض معدلات الفقر والبطالة، مشيراً إلي أن محافظة كفرالشيخ كان لها نصيب كبير من تطوير العديد من قراها.

وتناول إسلام جبر منسق المبادرة بالمحافظة،  خلال الندوة، دور جامعة كفرالشيخ في مبادرة "حياة كريمة" والذي تمثل في إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة " طبية – زراعية – بيطرية – ندوات " للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا، إضافة الى رفع الوعي الصحي، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وبرامج محو الأمية.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش بين المحاضرين والطلاب، الذين أشادوا بالمبادرة وإنجازاتها التي تحققت على أرض الواقع.

صيدلة حياة كريمه شباب تطوع كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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