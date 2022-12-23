الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الثاني.. استمرار كسح مياه الأمطار بمدن وقرى كفر الشيخ

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار

شهدت مدن وقرى دسوق، والحامول، وبيلا، وبلطيم، ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، هطول الأمطار، وانتشرت معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية.

يأتي ذلك  في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع مياه الأمطار واستمرار انعقاد غرف العمليات بديوان المحافظة ومجالس المدن.

حيث تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، لليوم الثاني على التوالي استمرار أعمال رفع مخلفات الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، بشوارع قري التفتيش وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع مياه الأمطار التي شهدتها مدينة وقرى بيلا بمعدات شفط ورفع مياه الأمطار بمختلف الشوارع والميادين، مؤكداً استمرار انتشار معدات مجلس المدينة على مدار اليوم للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها،  مؤكداً
رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال الإلتزام بانعقاد غرفة العمليات بمجلس المدينة على مدار الـ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات والمتابعة المستمرة والدورية لرفع مياه الأمطار بالشوارع والطرق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع  ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس ، أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة مطوبس وسحب مياه الأمطار بقرى المركز ،وذلك تيسيرا لسير السيارات وحركة المواطنين، كما تابع أعمال النظافة ورفع المخلفات، للمقلب العمومي.

وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، رفع مياه الأمطار من كافة شوارع المدينة والقرى، وحول المصالح الحكومية والخدمية، ومحيط المدارس ودور العبادة، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمارة بالشارع ، مشدداً على تواجد نواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، فضلاً عن الطواقم البشرية والمعدات بالشوارع، واستمرار انعقاد غرفة العمليات الفرعية وربطها مباشرة بالرئيسية لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفورى مع الأمطار الغزيرة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن  باستمرار رفع ماه الامطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع،  والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

امطار دسوق البرلس طوارئ كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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