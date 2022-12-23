التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا بالدوري الممتاز

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء، على ستاد الإسكندرية، في افتتاحية الجولة التاسعة للدوري الممتاز (موسم 2022-2023).

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

تشكيل الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وجاءت اختيارات زوران لمباراة سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح ومحمود علاء، ومحمد الصالح وصبري رحيل.

خط الوسط: إبراهيم حسن ومورو ساليفو، ومحمود عبدالعزيز وكريم الديب.

خط الهجوم: أحمد عيد ومابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمرو خليل والسيد سالم، وعبدالله نصيب وناصر ناصر، وعبدالغني محمد وأحمد سيد غريب، وفوزي الحناوي وأحمد عادل "ميسي"، وجافين.

ويحتل زعيم الثغر المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وثلاث هزائم، بينما لم يعرف طعم التعادل حتى الآن.

تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي لمواجهة سيراميكا بالدوري الممتاز

أما تشكيل سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني، أحمد سامي، هو الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني - ميدو جابر - محمود زلاكا.

خط الهجوم: جون إيبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - رجب عمران - أحمد قرموطي - صامويل امادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - أحمد ياسر ريان.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم.

تشكيل سيراميكا لمواجهة الاتحاد بالدوري

ويقود المباراة تحكيميا هشام القاضي حكما للساحة، ويعاونه محمد عزازي حكم مساعد أول، وخالد حسين حكم مساعد ثان، ومعهم محمد التابعي غازي حكما رابعا وسيد شعبان حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم الفيديو.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد وسيراميكا بالدوري

ويعد هذا الموسم هو الثالث على التوالي لـ"سيراميكا كليوباترا"، بدوري الأضواء والشهرة، عقب نجاح الفريق في الصمود بين الكبار على مدار الموسمين الماضيين.