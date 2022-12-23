الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

محمود عباس
محمود عباس

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى التوقف عن الصمت، ووقف الجرائم الإسرائيلية، وأعمال التوسع الاستيطاني وضم الأراضي الفلسطينية.

وقال عباس، في رسالة مكتوبة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد: "لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي والمسيحية في منطقتنا، التي هي جزء لا يتجزأ من نسيج شعبنا ومنطقتنا".

وأشاد عباس بمواقف رؤساء الكنائس التي اتهموا فيها الجماعات الصهيونية المتطرفة، بالقيام باعتداءات مستمرة على الكنائس، وترهيب المسيحيين، ومحاولات طردهم والاستيلاء على أملاكهم.

وقال: "إننا سنواصل العمل من أجل تثبيت روايتنا الفلسطينية، ونقض الرواية الصهيونية الزائفة، وسنتصدى لأية إجراءات عنصرية تهدف لمحو هويتنا الوطنية، وتراثنا الثقافي المسيحي والإسلامي".

ووجه عباس اتهامًا لإسرائيل بانتهاج ممارسات قمعية وعنصرية وزرع المستوطنات الاستعمارية وطرد الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم وهدمها، واستشهاد المئات من الفلسطينيين خلال هذا العام.

وأضاف: "لن نقبل بالممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وسنواجهها بالمقاومة الشعبية السلمية، وفي المحافل والمحاكم الدولية كافة".

وختم عباس رسالته بأن السبيل الوحيد لينعم شعبنا وشعوب المنطقة كافة، بالأمن والاستقرار والازدهار وحسن الجوار هو بنيل شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعودة اللاجئين.

إسرائيل الرئيس الفلسطيني أبو مازن الاحتلال محمود عباس لمستوطنات القدس

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وائل لطفي

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