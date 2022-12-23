توافد عدد كبير من القضاة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نادي قضاة مصر

شهدت دار القضاء العالي، إقبال عدد كبير من القضاة، على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، والتي تجرى على مقعد رئيس النادي و 16 مقعداً آخرين منها مقعد المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و5 مقاعد للنيابة العامة.

وكانت اللجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت - رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، قد أعلنت القوائم النهائية للمترشحين.

وتضم اللجنة في عضويتها المستشارين الدكتور فتحي المصري - النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وفتحي حنضل - النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشار يوسف عثمان - رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، والمستشار محسن مبروك - رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار محمد شيرين فهمي - رئيس محكمة الاستئناف السابق وأمين عام اللجنة المستشار أشرف عيسى - الرئيس بمحكمه استئناف القاهرة.

- المرشحون لمنصب رئيس النادي

وشملت قائمة الذين تقدموا للترشح على منصب رئيس النادي كل من المستشار محمد الذهبي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عبد المحسن - نائب رئيس محكمة النقض.

وتضم أيضاً قائمة المستشار الذهبي كل من المستشارين «محمد قنديل، محمد قدري أبو ضوية، محمد عبد الصمد، أحمد عثمان، أمير المؤمنين حسن» على مقاعد المستشارين، كما تضمن القائمة أيضاً كل من «أحمد الخولي، محمد محمود درويش، محمد صلاح» على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، في حين تضمنت القائمة أحمد محمد فؤاد، على مقاعد النيابة العامة، و المستشار جمال محمود القيسوني - رئيس محكمة استئناف أسيوط الأسبق، على مقعد المتقاعدين.

وشملت قائمة المستشار محمد عبد المحسن، المستشار عبد الستار إمام يوسف، على مقعد المتقاعدين، في حين تضمنت أيضاً كل من المستشارين «أبو الحسين فتحي قائد - نائب رئيس محكمة النقض، محمد صبحي خليفة - نائب رئيس محكمة الاستئناف، حازم رسمي - نائب رئيس محكمة الاستئناف، حازم أبو سديرة - المستشار بمحكمة النقض، حمدي عبد التواب - نائب رئيس محكمة الاستئناف» على مقاعد المستشارين.

كما شملت القائمة أيضاً كل من المستشارين «شادي خليفة - رئيس محكمة، أحمد سمير الجمال - رئيس محكمة، محمد بهاء جمال الدين - رئيس محكمة، محمد فاروق - رئيس محكمة، يوسف أسامة فرحات - قاضي» على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة.

بينما تضمنت كل من «محمد هاني عبد الجابر - رئيس النيابة، عمرو طنطاوي - رئيس النيابة، كريم الزقرد - رئيس النيابة، رامي حسن - رئيس النيابة، محمد عصام عيسي - وكيل النائب العام» على مقاعد النيابة العامة.

- المستقلون

في حين يخوض الانتخابات مستقلاً كل من المستشارين «أحمد الحفني غانم، محمود زيدان، أحمد البدري» على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، وكل من المستشارين «أحمد فتحي عبد العال، و أحمد عبد الراضي ثابت» على مقاعد المستشارين.

ووفقاً لقرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تبدأ عملية التصويت في العاشرة صباحا، وتنتهي في السادسة مساء، يعقبها بدء عملية فرز وجمع الأصوات وتحديد المرشح الفائز بمنصب رئيس النادي ويتم في أعقاب ذلك بدء فرز بطاقات التصويت الخاصة بالمرشحين على مقاعد مجلس إدارة النادي، وتحديد الفائزين عن كل فئة من الفئات.