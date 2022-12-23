لافروف: روسيا مهتمة بإحلال سلام بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن أن روسيا مهتمة أكثر من أي طرف آخر بإحلال سلام دائم وعادل بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، إن قوات حفظ السلام الروسية تعمل دون انقطاع لتسوية الوضع في ممر لاتشين، وهي على اتصال بالطرفين.

وأضاف لافروف أن موسكو لا تزال تضع على جدول الأعمال مسألة تنظيم اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا، رغم رفض وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، الحضور للتشاور، وفقا لوكالة «نوفوستى» الروسية.

ولفت وزير الخارجية الروسى إلى أن معاهدة السلام تتطلب اهتماما مستمرا، قائلا: "كلما ساعدنا أكثر في دفع عملية التفاوض، كلما أسرعنا في حل القضايا التي تثير القلق على الأرض".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي عقد اليوم، الجمعة، محادثات مع نظيره الأذربيجاني في موسكو، حيث كان من المقرر أن يكون اللقاء ثلاثيا بمشاركة وزير خارجية أرمينيا، أرارات ميرزويان.

وفى وقت سابق، أعرب لافروف عن أسفه لرفض يريفان المشاركة في المحادثات المقررة في موسكو حول موضوع معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

أرمينيا: ناجورنو قره باغ تعانى نقص الغذاء

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن منطقة ناجورنو قره باغ تعاني نقصا في الغذاء بسبب حصار دخل أسبوعه الثاني، محملا أذربيجان المسئولية عنه.

كما انتقد "باشينيان" قوات حفظ السلام الروسية لعدم إبقائها ممر لاتشين مفتوحا، وهو الطريق البري الذي يمر في أذربيجان ويربط أرمينيا بجيب ناجورنو قره باغ حيث يعيش حوالي 120 ألفا من الأرمن.

وقال "باشينيان" لحكومته إن الوضع الإنساني في المنطقة "صعب للغاية جراء الحصار غير القانوني الذي تفرضه أذربيجان على ممر لاتشين، مضيفا أنه قدم مقترحات لباكو لرفع الحصار عن الطريق الذي شهد مواجهة بين مجموعة مدنيين من أذربيجان يقولون إنهم نشطاء معنيون بالبيئة وقوات حفظ السلام الروسية.

وتقول أذربيجان إن النشطاء يشاركون فعليا في احتجاج ضد التعدين غير القانوني الذي يقوم به الأرمن في ناجورنو قره باغ، وإن قوات حفظ السلام الروسية هي التي أغلقت الطريق.