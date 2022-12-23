الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان توزيع 2 طن من لحوم الصكوك

محافظ بورسعيد ووزير
محافظ بورسعيد ووزير الأوقاف

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء  عادل إبراهيم الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، توزيع الدفعة السابعة من لحوم الأوقاف بواقع 2 طن، ليصل إجمالي ما تم توزيعه 8 أطنان من لحوم صكوك الأوقاف بمحافظة بورسعيد حتى الآن.

وذلك بحضور الشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، ومحمد فرج مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف لها دور رائد في مجال الحماية الاجتماعية، ويتم توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 801 طن من اللحوم حتى الآن، كما تم توفير مليون شنطة غذائية من وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المقبل تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام ، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 وأضاف وزير الأوقاف ، أنه سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك فضلًا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هذا هو وقت التلاحم والتكافل والتضافر بين أبناء هذا الوطن في العطاء والفداء والتضحية.

كما أشاد اللواء عادل إبراهيم الغضبان محافظ بورسعيد بجهود وزارة الأوقاف المتميزة على كافة الأصعدة، وخاصة في مجال البرامج الاجتماعية، مشيدًا بمشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام، الذي تنفذه وزارة الأوقاف على أتم وجه وأكمله، وبجودة اللحوم ومستوى الدقة في التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

وزير الأوقاف محافظ بورسعيد لحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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