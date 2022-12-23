كيف يعمل الـ«voice over»؟.. 5 نصائح لفنانى الصوت الطموحين

يتطلب عمل التعليق الصوتي الكثير من الممارسة والتدريب لتطوير صوت جيد وإيصال المعلومة بشكل ممتاز، ومع ذلك، إذا كنت على استعداد للانضمام إلى هذا العمل، فقد تتمكن من الانضمام إلى صفوف فناني التعليق الصوتي المحترفين الآخرين الذين أثروا في صناعة التعليق الصوتي.

وبحسب موقع masterclass، سنوضح لكم تعريف التعليق الصوتي وأنواعه، ونصائح لتعلمه.

ما هو التعليق الصوتي؟

هي تقنية إنتاج حيث يقوم ممثل أو شخص خارج الكاميرا بتسجيل الحوار لاستخدامه في فيلم أو عرض تليفزيوني أو وثائقي أو إعلان أو إعلان تجاري أثناء عملية ما بعد الإنتاج، وتستخدم الإنتاجات السرد الصوتي لتوفير سياق إضافي للعناصر المرئية أو كشكل من أشكال السرد الموجه، ويتم تزويد فناني الأداء الصوتي بنص، يقرأونه ويسجلونه في كشك الصوت، مما يوفر لقطات متعددة لضمان أن الإنتاج يحتوي على مجموعة من العروض للاختيار من بينها.

6 أنواع من العمل الصوتي

من السرد الوثائقي إلى التسويق التجاري، هناك العديد من الطرق التي يمكن للإنتاج من خلالها استخدام التعليقات الصوتية، بما في ذلك:

1. السرد: غالبًا ما تستخدم البرامج البيئية والأفلام الوثائقية التعليقات الصوتية لتوجيه المشاهدين خلال ما يحدث على الشاشة، وفي بعض الأحيان، تنسج موهبة التعليق الصوتي الأحداث التي تظهر على الشاشة في قصة أكبر، مما يوفر مزيدًا من المعلومات للجمهور.

2. تجاري: ستعرض الإعلانات التليفزيونية والإذاعية للمنتجات والسلع التعليق الصوتي على الصور والأصوات على الشاشة، باستخدام تقنية الإنتاج لتسويق منتج للمشاهدين.

وتتطلب بعض الإعلانات التجارية ممثلين صوتيين موهوبين للعب شخصيات خيالية، بينما يسمح البعض الآخر لهم باستخدام أصواتهم الخاصة للتواصل مع المشاهدين.

3. التعليم: غالبًا ما تستخدم البرامج التعليمية للمدارس وإعدادات الشركات التعليقات الصوتية الإرشادية لشرح المفاهيم الواردة في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وتستخدم المنظمات هذه التعليقات الصوتية للتدريب أو الموارد البشرية أو أغراض التعلم الإلكتروني.

4. الأتمتة: غالبًا ما يسجل الممثلون الصوتيون رسائل خدمة قصيرة أو تنبيهات للنقل العام أو إعلانات متكررة ويعاد عرضها يوميًا.

5. أسلوب الحياة: غالبًا ما تستخدم منتجات العافية مثل تطبيقات التأمل الإرشادي أو برامج المساعدة الذاتية فناني التعليق الصوتي للسرد الإرشادي، وبالنسبة لهذا النوع من أعمال التعليق الصوتي، يجب على فناني الأداء استخدام صوت هادئ وهادئ لخلق تأثير مهدئ على الجماهير.

6. الرقمية: غالبًا ما تستخدم الكتب الصوتية الفنانين لقراءة الروايات الكاملة أو القصص القصيرة أو المذكرات للمستمعين، وتستخدم البودكاست أيضًا الممثلين الصوتيين كمذيعين أو شخصيات خيالية أو أغراض ترويجية.

ما هو الفرق بين التعليق الصوتي والتمثيل الصوتي؟

هناك اختلاف رئيسي واحد بين التعليق الصوتي والتمثيل الصوتي: يشير التعليق الصوتي إلى كل من تقنية الإنتاج لتسجيل السرد للاستخدامات المختلفة وصوت الراوي غير المرئي، ففنانو التعليق الصوتي هم المؤدون الذين يسجلون السرد والعروض في كشك لاستخدامات الإنتاج المختلفة.

5 نصائح لتسجيل الصوت

قد يكون من الصعب اقتحام صناعة التعليق الصوتي، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التميز كفنان رائع للتعليق الصوتي، وفيما يلي قائمة بالنصائح التي يجب التحقق منها قبل تسجيل أول تعليق صوتي لك:

1. ابحث عن غرفة هادئة، فغالبًا ما يحول ممثلو الصوت المحترفون غرفة في منزلهم إلى استوديو تسجيل خالٍ تمامًا من ضوضاء الخلفية، وإذا لم تكن لديك مساحة تسجيل مخصصة ومساحة محدودة، ففكر في التسجيل في خزانتك، سيكون هناك قدر أقل من مصادر التشتيت والتسجيل في غرفة أصغر سينتج صدى أو صدى أقل، ويمكن للميكروفون التقاط العديد من الأصوات غير المرغوب فيها، لذا تأكد من أن المساحة عازلة للصوت قدر الإمكان باستخدام الفوم أو البطانيات السميكة وسد الفجوة أسفل الباب.

2. قم بتمارين الإحماء الصوتية، فجزء أساسي من التحضير لوظيفة التعليق الصوتي أو اختبار التعليق الصوتي هو تسخين صوتك من خلال التمارين الصوتية، وتعتبر عمليات الإحماء الصوتية وتمارين التنفس أداة مفيدة للتحضير لأي أداء، لكنها مفيدة بشكل خاص عند التحضير للقيام بعمل صوتي، ويمكن أن يؤدي تسخين صوتك وممارسة النطق إلى تسهيل وصولك إلى "تسجيل صوتي" مع دعم التنفس والوضوح المناسبين للتسجيل الصوتي.

3. أعلن: فيجب على فناني التعليق الصوتي أن ينطقوا بوضوح، ويحتاج الجمهور إلى فهم ما يقوله المتحدث، وما إذا كانت الصور سترافق التسجيل أم لا، حيث إن الوضوح أمر بالغ الأهمية عند تقديم المعلومات أو خطوط الحوار.

4. راقب إيقاعك: حيث إن السرعة هي مفتاح كل نوع من أنواع التسجيل الصوتي، ويحتاج فنانو التعليق الصوتي إلى معرفة السرعة أو البطء في توصيل المعلومات حتى لا يضيع الجمهور أو يمل أثناء الاستماع، فلاحظ مدى سرعة أو بطء التحدث في المحادثة اليومية، على سبيل المثال، إذا كنت تتحدث بسرعة، تدرب على القراءة بشكل أبطأ ولكن بشكل طبيعي، وإذا كنت تقرأ بوتيرة بطيئة، فقم بزيادة السرعة التي تقرأها بزيادات صغيرة حتى تجد أفضل وتيرة للمشروع لا تزال تبدو طبيعية.

5. استخدام معدات عالية الجودة، فإذا كنت تعمل كمهندس صوت خاص بك في استوديو منزلي، فاستخدم أفضل المعدات التي يمكنك الحصول عليها، لأنها يمكن أن تؤثر على صوت أدائك بالكامل، ولا يمكن لبرامج ما بعد الإنتاج تعديل الصوت إلا كثيرًا، لذا بصرف النظر عن الغرفة الصغيرة الهادئة، يجب أن تكون أجهزتك عالية الجودة قدر الإمكان.

لا تحتاج إلى شراء معدات باهظة الثمن، حيث يوجد الكثير من معدات التسجيل عالية الجودة المتاحة لذوي الميزانية المحدودة.