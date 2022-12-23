نجاد البرعي: اجتماعات مكثفة للمشاركة في لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه على مدار ثلاثه أيام متتالية اجتمع عدد من قادة منظمات حقوقية ونشطاء حقوقيون من المرشحين للمشاركة في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني للتشاور حول كيفية تناول الموضوعات التي ستناقشها اللجنة ولتجهيز أوراق العمل التي ستقدم إليها.

وأوضح البرعي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن المشاورات كانت جدية وأسفرت عن التزام كل مؤسسة حقوقية بتقديم ورقة حول إحدي المشكلات التي ستناقش في اللجنة وتوصيات حلها ومن بينها التعذيب والتعويض عنه والمسؤولين عليه والحبس الاحتياطي وإساءه استخدامه والتعويض عنه وحمايه المبلغين والشهود، وأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وحريات التعبير والرأي والحبس في قضايا النشر وحرية إصدار وسائط المعلومات ومفوضية التمييز وغيرها.

وكان أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني استمراره في عقد اجتماعاته ولقاءاته التحضيرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لوضع اللمسات النهائية لخطط عمل لجان المحاور الثلاثة وترشيحات أسماء المشاركين والممثلين لبعض الجهات والمؤسسات من مُقدِّمي المقترحات ومن الخبراء المعنيين، وجداول الأعمال استعدادًا للبدء الفعلي للجلسات النقاشية للحوار الوطني.