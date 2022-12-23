«في حب القاهرة».. ختام الأسبوع الثقافي الثاني لثقافة المرأة بقبة الغوري

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني، الذى نظمته الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة الدكتورة دينا هويدي، خلال الفترة من ١٨-٢٢ ديسمبر، احتفاءً باختيار منظمة الإيسيسكو للتربية والعلوم والثقافة "لمدينة القاهرة" عاصمة للثقافة بين مدن وحواضر دول العالم الإسلامي للعام ٢٠٢٢.

بدأت فعاليات الختام بقبة الغورى بافتتاح معرض فنى نتاج الورش الفنية التى أقيمت خلال الأسبوع الثقافي الثاني.

في بداية كلمتها، نقلت الدكتورة دينا هويدي تحيات المخرج هشام عطوة، والدكتورة حنان موسى للحضور، وأوضحت أن الأسبوع الثقافي الثاني هو الأخير في فعاليات أسابيع الثقافة التي أعدتها الإدارة تحت عنوان "القاهرة عاصمة الثقافة"، موضحة أن هذا الفعالية تعد من أبرز وأهم الفعاليات لأنها تلقي الضوء على مبادرة الإيسيسكو للتعريف بتاريخ المدن والحواضر الكبرى في العالم الإسلامي، وأشارت إلى أن مدينة القاهرة تعد مدينة ثقافية هامة، جامعة للعديد من العلوم والفنون وروافد الثقافة التي تتنوع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، كما تحدثت عن مشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان في الفعاليات، حيث تم تدريبهم على تقنيات بعض الورش التراثية والبيئية الحرفية كالخيامية والحلي التراثية وورشة الرسم الحر للطرز والمباني الأثرية، إلى جانب مشاركة أمهات ذوي الهمم.

تلى ذلك صالون ثقافى بعنوان "التنوع في التراث العمرانى والمعماري لمدينة القاهرة" أدارته الدكتورة دينا هويدى، شاركت فيه الدكتورة سهير زكى حواس أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة والإعلامى جمال الشاعر، حيث تحدثت الدكتورة سهير عن تجربتها في مشروع تطوير القاهرة الخديوية، حيث أشرفت على ٢٠٠ مبنى بوسط البلد، كما ألقيت الضوء على الصعوبات والتحديات التى واجهتها أثناء تنفيذ المشروع.

عقب ذلك قامت الدكتورة دينا هويدى بتكريم الدكتورة سهير والشاعر ومحمود يوسف، رئيس اتحاد طلبة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، بإهدائهم شهادات تقدير وميدالية الهيئة.

كما تم إهداء شهادات تقدير إلى الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور بلال الشيخ، مدير المكتب الفني في صندوق التنمية الثقافية، الدكتور عمرو سامي، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، الدكتور ميسوم قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور باسم حسن، رئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث، الدكتور أمنية يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، نشوى علي، بإدارة رعاية الشباب كلية الفنون الجميلة، هاني عبدالخالق، مدير مركز إبداع بيت السحيمي، رضا ظريف، مديرة قبة الغوري، الدكتورة محمد عادل، المدير المالي والإداري، إلى جانب تكريم طلاب كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.

وفي ختام الفعاليات، أقيم حفل فني، قدمت فيه فرقة التنورة التراثية مجموعة من عروضها الفنية بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية.