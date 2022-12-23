الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سويلم: تطبيق غرامات تبديد المياه حال الري بالغمر في الأراضي الرملية

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات التحول لاستخدام نظم الري الحديث بالبساتين ومزارع قصب السكر، وذلك بحضور كل من المهندس علي منوفي، رئيس مصلحة الري، والمهندس عبدالسلام جابر، رئيس قطاع تطوير الري، والدكتور يسري خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، والمهندس أحمد عبدالرسول، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، والدكتور عاطف نصّار، مستشار الوزير في مجال تطوير الري والري الحديث، والمهندس عبدالرحيم يحيى، معاون الوزير للتعاون الإقليمي، والمهندس أحمد عمر، مهندس بالمكتب الفني للوزير، والمهندس أحمد نشأت، مهندس بالمكتب الفني للوزير.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع آليات التوسع في التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، مع التأكيد على أهمية وضع معايير وجدول زمني للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.

ووجّه الدكتور سويلم، خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.

وصرّح الدكتور سويلم، أن رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية، موضحًا أنه يجري حاليًا دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع  أخرى وملوحة التربة وغيرها.

وأيضًَا وضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، في ضوء أن الري الحديث يعد جزءً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميًا في مجال نظم الري الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

التحول للري الحديث الدكتور هاني سويلم الري بالغمر الموارد المائية والري هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تطوير الري الري الحديث رؤية الوزارة

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وائل لطفي

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