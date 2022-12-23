غلق 18 محلًا و22 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق فى المحلة

قال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم غلق 18 محلًا و22 ورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 20 محلًا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار "الجرواني" إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.