الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: قد نقلص إنتاجنا من النفط ردًا على سقف الأسعار

النفط
النفط

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، إن روسيا قد تقلص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في أوائل عام 2023، فيما ترد على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود.
وأضاف "نوفاك"، أن التخفيضات قد تتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميًا، كاشفا لأول مرة تفاصيل عن الرد الروسي على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدًا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارًا للبرميل وبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر. 

وجاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، إنه سيصدر مرسومًا خلال الأسبوع المقبل يفصل رد موسكو على سقف الأسعار.
ولفت نوفاك إلى أن المرسوم سيحظر مبيعات النفط والمنتجات النفطية للدول التي تنضم إلى سقف الأسعار والشركات التي تطالب بتطبيقه.

ألكسندر نوفاك رئيس الوزراء الروسي روسيا النفط غزو أوكرانيا النفط الروسي

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وائل لطفي

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