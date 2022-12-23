الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل جديدة حول كتاب يكشف أسرار معركة بايدن داخل البيت الأبيض

بايدن
بايدن

كشفت شبكة أمريكية تفاصيل جديدة عن كتاب “معركة حياته: داخل البيت الأبيض لجو بايدن” والذي يتناول بالتفصيل السنوات الأولى لرئاسة بايدن وكيف حاولت إدارته السيطرة على أزمة الهجرة المستعرة في عام 2021.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" في تقريرها نقلا عن تفاصيل الكتاب، إن بايدن "في مأزق" وغاضب للغاية من تزايد وصول الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الحدود الأمريكية ويفتقر إلى الحلول لحل الأزمة.

يأتي اسم الكتاب "معركة حياته: داخل البيت الأبيض لجو بايدن" للمؤلف كريس ويبل، ومن المقرر طرحه للبيع في 17 يناير المقبل، ويكشف الخلاف المتزايد بين بايدن وكاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي.

يذكر الكتاب أن الرئيس بايدن كان غاضبًا ولعنًا مرارًا وتكرارًا بشأن أزمة الحدود، حيث استمر المهاجرون غير الشرعيين في التدفق على الحدود الجنوبية المكتظة.

 يصف المؤلف كريس ويبل غضب بايدن عندما حاولت إدارته السيطرة على الأزمة المستعرة على الحدود في عام 2021، حيث كانت هناك زيادة تاريخية جارية ، وكان هناك تزايد انتقاد إدارته.

صورة غلاف الكتاب

يقول الكتاب: "في غضون ذلك ، استمر المهاجرون غير الشرعيين في الوصول. وكان بايدن غاضبًا"، و"نادرًا ما رآه المساعدون غاضبًا جدًا من جميع أنحاء الجناح الغربي ، كان بإمكانك سماع الرئيس يشتم، وأخبر أحد كبار المستشارين ويبل أن الإحباط جاء من "الافتقار إلى الحلول".

قال المستشار:"كيف سيكون شعورك لو كنت مكاني وكانت هذه هي الحلول التي لديك؟" إنها ثقل الرئاسة، أليس كذلك؟ "

في جزء آخر من الكتاب، يعود ويبل إلى الأزمة على الحدود، حيث كتب: "بجانب المعلومات المضللة عن اللقاح، كان هذا هو الشيء الذي جعل دماء بايدن تغلي".

يصف ويبل أيضًا بايدن بأنه "في مأزق قصير" بشأن قضية منفصلة في وقت لاحق من العام.

يقول الكتاب: "في وقت مبكر من ولايته، احتفظ بالقنبلة F في الغالب لمناقشات حول الحدود الجنوبية، لكنه في الآونة الأخيرة كان يستخدمها كثيرًا".

ذكرت الشبكة في تقريرها أن الكتاب يأتي في ظل اعلان إدارة  بايدن، للقيام بدفعة جديدة لإصلاح نظام الهجرة في العام الجديد، والبحث عن طرق لتوفير وضع قانوني لمن يطلق عليهم "Dreamers" وزيادة المعروض من العمالة للمساعدة في خفض التضخم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

البيت الأبيض الحدود الأمريكية الرئيس الامريكي المهاجرين غير الشرعيين المهاجرون المعلومات المضللة

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وائل لطفي

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