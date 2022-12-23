رسالة بطريرك الروم الأرثوذكس لعيد الميلاد 2022

يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، صباح الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، وحصلت "الدستور" على نص رسالة عيد الميلاد لصاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، لعام 2022.

وقال بطريرك الروم في نص رسالته، نعمة ورحمة وسلام من المولود في بيت لحم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح "المسيح وُلِد فمجدوه ... المسيح أتى من السماء فاستقبلوه" أخواتي الأعزاء المباركين، بهذه الكلمات الجميلة يقدم كاتب الترانيم في كل عام السر العظيم لميلاد الرب يسوع المسيح - الإله العظيم غير المدرك يصبح إنسانًا مرئيًا وملموسًا - المسيح الآتي من السماوات مولودًا على الأرض.

وتابع لقد كانت السماء منذ الخليقة وعلى مدار العصور المختلفة العصور القديمة وحتى اليوم، مركزًا للتطلعات والتحقيقات وأيضًا للبحوث الروحية والعلمية. الناس من كل العصور، من زمن إيكاروس الأسطوري إلى العصر الحديث - عصر الاتصالات السلكية واللاسلكية - حيث تنعكس الرسائل البشرية من السماء وتعود إلى الأرض، ويرفع الناس أعينهم إلى السماء من أجل العثور على إجابات الأسئلة الوجودية الملحة.

- إشارة كاتب الترانيم إلى السماء هي دائمًا يقين اللاهوتي الثابت

وواصل البابا ثيودروس الثاني، ففي العالم الكنيسي تعتبر إشارة كاتب الترانيم إلى السماء هي دائمًا يقين اللاهوتي الثابت. أن السماء التي يقدم ذُكرت مرات عديدة في الكتاب المقدس هي المكان الذي تكون فيه إرادة الله حقيقية عطاء وتتناغم معها الملائكة والقوى السماوية والقديسين.

وأوضح أن العبارات الكتابية مثل "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، والناس المسرة" الحسنة لكل البشر" أو "لتكن مشيئتك على الأرض كما في السماء"، وأيضًا في الصلاة الربانية "لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض" تكشف عن الهدف النهائي للعمل الخلاص لله المتجسد هو أن يجعل العالم السماء. كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم في عظته الخامسة، "تخليص البشر من الخداع والشر ونقلهم إلى معرفة الحقيقة والفضيلة، ولكي لا يكون هناك فرق بين الأرض والسماء المتناغمتان". دعونا نتذكر أن ملكوت الله هو مصيرنا الأبدي، وأن ميلاد الرب هو شروق فجر اليوم الأخير، هو نصيب الطبيعة البشرية في المجد الإلهي الذي مجدته الملائكة السماوية في تلك الليلة الهادئة في مغارة بيت لحم المتواضعة.

وتابع أن كنيسة الإسكندرية القديمة التي تنشط رعويًا وإرساليًا على اتساع القارة إفريقيا - قارة المستقبل - تختبر الحقائق اللاهوتية المذكورة أعلاه في التسبيح والتمجيد على غرار الملائكة في ليلة الميلاد. ذلك أن كرازة الإنجيل هي تمجيد لاسم الرب الذي يهدف إلى جعل الأرض سماء كما ذكرنا سابقًا. إن تأسيس إبراشية هي ليست أكثر من حضور محسوس للمسيح في المكان والزمان محددين حتى الثاني للمسيح الملك.

وأضاف، ما تعتبره الحضارة الحديثة إنجازًا والتي تُسمى بالاسم فقط "حقوق الإنسان" كانت منذ لحظة ميلاد المسيح مبدأ أساسي وتقليد لكنيستنا القديمة. إن الرب المتجسد مؤسس الكنيسة والقديسين الذين تشبهوا به لم يتكلموا نظريا عن الناس الذين يعانون، ولكنهم شاركوهم في مخاوفهم ومصاعبهم طوعًا بدافع المحبة.

وقال أبنائي الأعزاء إن الرب ينزل من السماوات ليولد في أحضان المغارة المتواضع "آخذًا هيئة عبد" (فيلبي 2: 7)، متخليًا بذلك عن الهيبة الدنيوية والقوة المتغطرسة. ليصبح طوعًا فقيرًا ومهاجرًا ولاجئًا وضحية للتعصب البشري، ويولد في بلدة بعيدة عن مدينته الناصرة، ويلجأ فيما بعد إلى مصر، ومن ثم يعود إلى موطنه ويتنقل باستمرار وعظًا وشافيًا للبشر بولادته في الجسد تغزو المحبة العالم وتتغلغل حتى النخاع، تصبح الأسلوب الحقيقي الطريقة الوحيدة للحياة دون أن يكون تهربًا من المسؤولية، دون أن تتحول إلى صمت مذنب وحياد تجاه المظلوم والمتألم. لميقل خطب كاذبة لضحايا شرنا.

واختتم لكنه تحول إلى الطريق الوحيد والحقيقة والحياة المتألمة لآلاف الأرواح المتألمة في أفريقيا أو آسيا وضواحي المدينة الغربية الكبيرة المتعطش للتغلب على المشاكل والصعوبات الحياتية. ولكن أيضًا الأبدي. دعونا نسرع إلى هذه الأماكن كمجوس معاصرين - إذا أردنا التحدث عن حياة مسيحية واعية - لتقديم عطايا محبتنا الثمينة بأي طريقة ممكنة، فلتكونوا مطمئنين ودعونا نستقبل المسيح القادم من السموات لكي يمحوا الابتسامة الممزوجة بالحزن من وجوهنا أتمنى لكم من أعماق قلبي أن يكون المسيح حاميًا ومخلصًا وأن يمنحكم عظيم رحمته.