أشرف زكى يكشف حقيقة خلافه مع محمد صبحى وسليمان عيد

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل أزماته مع الفنانين، منهم الفنان محمد صبحي، والفنان سليمان عيد.

وقال خلال حلقة برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "ماحدش يتدخل في شغلنا، إحنا عارفين شغلنا والفنان محمد صبحي، يعرف ماذا عملنا، وهذه قضية داخلية، وإحنا على تواصل معه، وهو فنان وقامة كبيرة، وقلت للناس بلاش تنفخ في النار لأن الناس مركزة معانا".

وعن أزمته مع الفنان سليمان عيد قال: "الخلافات كانت من 2011 وتم تسويتها، وكنت مجروح شوية لكن تجاوزنا الأزمة واشتغلنا مع بعض وابنه كان معي إمبارح".

وتابع: "أيام ثورة 2011 وكان سليمان عيد من أقرب الناس ليا فجأة انقلب عليً انقلاب غير عادي حتى لو أنا صح أوغلط تعالى اتكلم معايا وعاتبني، وفي فرح بنته بعتله رسالة قلتله فرح بنتك ما ينفعش واحد زي يحضره لأنه كان ليه رأي فيا في 2011".

يذكر أن سبب الأزمة بين الفنان أشرف زكي، والفنان محمد صبحي، حول تقديم أعمال مصرية في السعودية، ومنها أعمال يشارك فيها الفنان أشرف زكي، واتهم محمد صبحي السعودية وقتها بأنها تريد أن تكون عاصمة الفن بدلًا من مصر.