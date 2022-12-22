الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حميد الشاعرى: أعمال الراحل محمد فوزى لها طابع خاص وأعشق العزف منذ الصغر

حميد الشاعري
حميد الشاعري

قال الفنان حميد الشاعري، إنه يحب جميع أعمال الراحل محمد فوزي، حيث أعماله الموسيقية تتميز بطابع خاص يختلف عن جميع الأعمال التي كانت تقدم على الساحة آنذاك.

احتراف العزف الموسيقي 

وأكد الفنان حميد الشاعري، خلال لقائه ببرنامج "أنغام" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن عام 81 يعتبر عام بداية الاحتراف الموسيقي في التوزيع والتلحين، ولهذا تعاون مع الكثير من نجوم الوطن العربي مثل علي حميدة.

صوت الجيتار 

وأضاف في حديثه، أنه يعشق الفنان عبدالحليم حافظ، وأنه كان يحب المشاهدة والاستماع إلى أغاني أفلام الفنان محمد فوزي والفنان محمد عبدالوهاب، مشيرًا إلى أن صوت الجيتار في بداية أغنية "أمل حياتي" للفنانة أم كلثوم، كان يلفت نظره بشدة.

حميدو الشاعري محمد فوزي أنغام برنامج انغام الفنان حميد الشاعري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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