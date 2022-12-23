الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«أدعونى أستجب لكم».. أفضل أدعية قرآنية لطلب الهداية من الله

أدعية
أدعية

ننشر لكم أفضل أدعية قرآنية لطلب الهداية من الله، حيث يعتبر الدعاء من أشهر العبادات التي تساعد في التقرب إلى الله، لذا نقدم في السطور التالية أفضل أدعية قرآنية لطلب الهداية من الله عز وجل.

 

أفضل أدعية قرآنية لطلب الهداية من الله

  • اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

 

  • اللهم يا قادراً على كل شيء، اغفر لنا كل شيء وارحمنا برحمتك الواسعة التي رحمت بها كل شيء وإذا وقفنا بين يديك لا تسألنا عن أي شيء فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة.
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أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

  • اللهمأانا نسألك رحمة من عندك تهدى بها قلوبنا. وتجمع بها شملنا، وترد بها الفتن عنا وتصلح بها دنيانا وتحفظ بها ديننا وتزكى بها اعمالنا وتلهمنا رشدنا.

 

  • اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم واحفظنا من النفاق والرياء اللهم تقبل منا وطهر قلوبنا من الاثم والمعاصى يارب العالمين.

 

  • اللهم أغفر لي ما مضي من ذنوب وإعصمني فيما بقي من عمري وإرزقني عملاً زاكياً ترضى به عني، اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وأخره وباطنة وظاهره  والدرجات العلي من الجنة.
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أدعية الثلث الأخير من الليل وأذكار الصباح المأثورة

  • اهدني إلى سبيل الرشاد يا الله، اللهم اهدني اللهم اهدني اللهم اهدني، اللهم إني سلمت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، رغبةً في هدايتك، فالّلهم اهدني.

 

  • اللهم اجعلني ممن يسارع لفعل الخيرات، وارزقني الهداية، اللهم ثبتني على طاعتك، وانظر إليّ بعين رحمتك، واهدني سبيلك.

 

  • اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك الهداية والصلاح.

 

  • يا الله يا كريم، أرشدني إلى صراطك المستقيم، اللهم إني فوضت أمري إليك، اللهم أعنّي، وساعدني، واهدني إلى صراطك المستقيم.
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أدعية لتفريج الهموم.. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022

  • اللهم يا وهاب، هبني هدايةً إلى صراطك المستقيم، أسألك يا الله أن ترشدني إلى صراطك المستقيم، وترضى عني، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، أكرمني بالهداية إلى الطريق المستقيم.

 

  • يا الله يا رحيم اهدِ أبنائي واجعلهم من الصالحين، وعلّق قلوبهم بالمساجد، اللهم إني أسألك بأن تجعل أبنائي ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، واهدهم يا الله.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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