الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على أفضل أدعية ليلة الجمعة للأبناء والأحباء

أدعية الجمعة للأبناء
أدعية الجمعة للأبناء والأحباء

يعتبر الدعاء من العبادات التي يسعى إليها الكثيرين، ولا يوجد أفضل من ليلة يوم الجمعة للتقرب إلى الله من خلال الدعاء، ففي السطور التالية نقدم أفضل الأدعية التي تناسب ليلة يوم الجمعة.

 

أفضل أدعية ليلة الجمعة من القرآن الكريم والسنة النبوية:

اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا، اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

 

اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

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أدعية لتفريج الهموم.. دعاء الصباح اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022

اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب.

 

اللهم إنّا نسألك في يوم الجمعة أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيّته منّا فتوفّه على الإيمان.

 

اللهم إنّا نسألك أن ترزق أبناءنا وأبناء المسلمين الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأن ترزقنا وإياّهم حسن العبادة وسلامة القلب وصدق اللسان، ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شرّ ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنّك أنت علّام الغيوب.

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أدعية لتفريج الهموم.. دعاء الصباح اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022

اللهم أبعد عن أبنائنا كلّ أذى، واصرف عنهم كلّ مكروه، وكرّه إليهم المعاصي وحبّب إليهم الإيمان والتقوى، واجعلهم عونًا لنا في الدنيا وذخرًا لنا في الآخرة، اللهم في يوم الجمعة نسألك أن ترضى عن أبنائنا وأن توفقّهم لمرضاتك، وأن تُعينهم على الطاعة وتصرف عنهم شرّ المعاصي.

 

اللهم إنّا نسألك لنا ولأحبائنا في يوم الجمعة خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيمًا لا ينفد، وقرّة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرّاء ولا مضرّة ولا فتنةً مضلّة، اللهم زيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين.

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