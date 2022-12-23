استقرت أسعار مواد البناء، وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط توقعات بتأثر سوق مواد البناء باتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري، والتي تم رفعها بنسبة 3% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمس الخميس.

ورغم الركود العالمي في سوق مواد البناء، إلا أن أسعار الحديد والأسمنت تأثرت بالارتفاعات المتتالية في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وسط تخوف من العاملين في السوق بارتفاع جديد مع رفع الفائدة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 23-12-2022.

سعر طن الحديد

سجل حديد عز 23450 جنيها للطن.

سعر حديد بشاي للصلب 21600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم 23350 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر الطن من الحديد المصريين 23350 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب يسجل نحو 20300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد العشري 20300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد من مصنع عطية 23130 جنيها.

سعر الحديد من شركة سرحان 23100 جنيه.

سعر الحديد المراكبي 23200 جنيه.

سعر الحديد الكومي 23200 جنيه.

سعر حديد المعادي 23150 جنيها.

سعر الأسمنت

أسمنت وادى النيل 1360 جنيها للطن.

أسمنت العريش منتج العسكري 1400 جنيه للطن.

أسمنت شورى منتج شورى 1400 جنيه للطن.

أسمنت بورتالاند طرة وصل 1400 جنيه للطن.

سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه.

سعر أسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه.

سعر أسمنت سوبر رويال 2500 جنيه.

سعر أسمنت رويال العادة 2500 جنيه.

سعر أسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه .

سعر أسمنت قاهر البحار 1750 جنيها.

سعر أسمنت السويس سى ووتر 1760 جنيها.

سعر أسمنت السويدى المقاوم 1790 جنيها.