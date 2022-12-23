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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 23-12-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استقرت أغلب أسعار العملات الاجنبية و العملات العربية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 3 % للمرة الرابعة خلال العام الجاري للسيطرة على معدلات التضخم، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم  الجمعة 23-12-2022.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى​24.6700 جنيه 24.7456 جنيه
سعر اليورو​26.2045 جنيه26.2946 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​29.7051 جنيه29.8060 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​26.6041 جنيه26.6971 جنيه
100 ين يابانى​18.6696 جنيه18.7339 جنيه
سعر اليوان الصينى​3.5330 جنيه3.5452 جنيه

 

أسعار العملات العربية 

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي  6.73 جنيه للشراء، و6.74 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وسجل في بنكى مصر والأهلى المصري 6.72 للشراء، و6.72 للبيع، ووصل سعره في  البنك المصري لتنمية الصادرات والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي وفيصل الإسلامي، 6.71 جنيه للشراء، و6.74 جنيه للبيع.

 

وواصل سعر الدينار الكويتي  استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة عند سعر  80.56 جنيه للشراء، و80.86 جنيه للبيع، حسب بيانات شاشات البنك المركزي المصري، وسجل في البنك الأهلي المصري اليوم، 77.78 جنيه للشراء، و80.66 للبيع، بينما سجل سعر في بنك مصر اليوم، 77.74 جنيه للشراء، و80.65 جنيه للبيع.

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سجل الريال السعودي في بنك مصر 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 6.35 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

 

رفع سعر الفائدة 

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها أمس الخميس رفع سعر الفائدة على الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يتجه فيها البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة.

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رفع أسعار الفائدة يدفع الدولار للانخفاض

فكانت المرة الأولى في  مارس الماضي ، في رفعتها 2% في مايو الماضي، وفي  27 أكتوبر الماضي تم  رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع و الإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على نفس الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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