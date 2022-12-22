الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مشاركة مصر في بناء سد تنزانيا يؤكد التزامها بتنمية إفريقيا

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله

أكد سامي نصر الله، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، حرص مصر على تعزيز التنمية في إفريقيا ودعمها لدول القارة السمراء في إنشاء سدود بغرض توليد الكهرباء وتحقيق التنمية، بشرط الاتفاق مع الحكومة المصرية والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وأشاد نصر الله، في تصريحات له، بجهود الفريق المصرى التنزانى، الذي قام بملحمة لتنفيذ مشروع سد جوليوس نيريرى، مؤكدًا أن التحالف المصرى في تنزانيا بذل جهودًا كبيرة، وكانت هناك احتفالية  بمناسبة الملء الأول لسد جولياس نيريري، الذي يمثل قصة نجاح بين الشعبين المصرى والتنزانى وتتويج للتلاحم التاريخى مع الأشقاء الأفارقة.

وأوضح أمين سر صناعة البرلمان، أن سد جولياس في تنزانيا، والذي ساهمت مصر في بنائه، يخدم 17 مليون أسرة ستستفيد من المشروع سواء على البعد الثقافي أو البيئي، كما أنه يحميهم من الفيضانات والأمراص والأوبئة، مردفًا: "بعد الملء الأول سيتم تركيب التوربينات العملاقة خلال هذا الشهر وسيبدأ السد في توليد الكهرباء".

وشدد “نصر الله” على أن سد جولياس في تنزانيا يؤكد أن مصر لا تتوانى عن التنمية في أفريقيا ولا تؤخر جهودها، مردفًا أن مشروع سد جوليوس نيريري يؤكد التزام مصر إزاء أشقائها في أفريقيا..

ونظمت دولة تنزانيا، احتفالية كبرى بمناسبة ملء سد جوليوس نيريرى، تضمنت الاحتفالية الضخمة كلمة لرئسية البلاد سامية حسن، وحضر الاحتفالية عدد كبير من البعثات الدبلوماسية والمسؤوليين الحكوميين، على رأسهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالإضافة إلى عدد كبير من جماهير الشعب التنزاني.

وبدوره قال المهندس أيمن عطية، مدير تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري"، إن إرادة الشعب التنزاني وراء تنفيذ مشروع بهذا الحجم، وهناك تحديات كبيرة منها كورونا أثرت على المشروع؛ لأن المصانع التى تورد المعدات كانت تغلق بشكل مستمر، بالإضافة إلى بقاء المعدات على أرصفة الموانئ للدول المصنعة لفترات طويلة جراء توقف حركة الشحن البحرى فى ذلك الوقت.

التزام مصر التنمية في إفريقيا النائب سامي نصر الله تنمية إفريقيا سد جوليوس نيريرى بتنزانيا لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع سد جوليوس نيريري

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