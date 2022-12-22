الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيراميدز كامل العدد قبل مواجهة الداخلية غداً فى الدورى

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق لمباراة الداخلية في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الداخلية في السابعة من مساء الجمعة، على استاد بتروسبورت في إطار الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

من جانبه كشف محمود فتح الله، مدرب فريق بيراميدز، حقيقة وجود خلافات بين ثنائي الفريق عبدالله السعيد ومصطفى فتحي، لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال محمود فتح، خلال تصريحات تليفزيونية، لا يوجد أي خلافات بين عبدالله السعيد ومصطفى فتحي، مشيرًا إلى أن لقطة اللاعبين بعدما أحرز هدفًا تقول إنه لا يوجد شىء، مشيرًا إلى أن السعيد لاعب كبير وكابتن الفريق.

فخري لاكاي شريف إكرامى بيراميدز الدوري الممتاز دودو الجباس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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