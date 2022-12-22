لا يفوتك هذا المساء| تفاصيل مشروع «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب.. وأسباب تراجع أسعار الذهب

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

«الدستور» تبحث عن الأسباب الكاملة لتراجع أسعار الذهب

بعد موجة جنونية من الارتفاع فى الأسعار والوصول لمستويات قياسية، شهدت أسعار الذهب، خلال الأسبوع الماضى، انخفاضًا كبيرًا، بعدما سجل جرام الذهب من عيار ٢١، الأكثر تداولًا فى مصر، نحو ١٧٣٠ جنيهًا، أمس، ولحظة كتابة هذه السطور، مقارنة بـ١٩٠٠ جنيه يوم الخميس قبل الماضى، بتراجع بلغ ١٧٠ جنيهًا فى أقل من أسبوع.

ولفهم ظاهرة ارتفاع أسعار الذهب، رغم تراجعها عالميًا، تواصلت «الدستور» مع عدد من خبراء الاقتصاد، لشرح الأسباب التى أدت لتلك الارتفاعات غير المبررة، والعوامل التى أدت لهذا التراجع الكبير فى أسعار المعدن النفيس فى الأيام الأخيرة، وارتباط ذلك بأزمة الدولار، التى هيمنت على المشهد الاقتصادى المصرى خلال الأشهر الماضية.

لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط (هنــــــا).

مزارات عالمية.. المشروعات التنموية تحقق حلم النهوض بالمدن الساحلية

١٠٥٠ كيلومترًا هو طول شواطئ مصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ونطلق عليها اسم «الساحل الشمالى»، وتبدأ من رفح شرق سيناء وصولًا لـ«سيدى برانى» ومعبر السلوم غربًا، واعتبرها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر ٢٠٥٢، ضمن أبرز الأولويات، وجرى تقسيمها لمنطقتين، شرقية وغربية.

ويهدف المخطط الاستراتيجى إلى تحويل الساحل الشمالى لمزار سياحى عالمى، يضم كل أنشطة الجذب أيًا كان نوعها، ومن ناحية الغرب يشمل من بعد بورسعيد: دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة، ومن بعد الإسكندرية التاريخية ومنطقة الساحل الشمالى المعروفة: العلمين الجديدة وصولًا لرأس الحكمة، ومن بعدها مطروح الجديدة حتى سيدى برانى، وكلها مناطق أسندت ولايتها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدأت تنميتها بقرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب توليه مقاليد الحكم فى البلاد.

لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط (هنــــــا).

حملات تموينية ‏لمنع احتكار السلع وخاصة الأرز ‏باعتباره سلعة استراتيجية مهمة

تلقى ‏الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول موقف تسيير الحملات ‏الرقابية في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التوريد والتداول.

وقد ‏أشار التقرير إلى ضبط عدد من المخازن كان بها تجميع أرز شعير ‏بإجمالي كمية 150 طن بمحافظة دمياط، وفي محافظة ‏الدقهلية تم تحرير 70 محضرًا للمزارعين الممتنعين عن ‏التوريد بعد إنذارهم بإجمالي كمية 220 طن أرز شعير، ‏بالإضافة إلى ضبط 2 مخزن بإجمالي 26 طن أرز شعير، ‏وبمحافظة كفر الشيخ تم ضبط 3 مخازن أرز شعير بإجمالي ‏كمية 94 طن قد تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق ‏السوداء، وبالشرقية تم ضبط 133 طن أرز شعير كانت مخبأة ‏بغرض بيعها في السوق السوداء.

لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط (هنــــــا).

يذاع الليلة على ON.. تفاصيل مشروع «كابيتانو مصر» لاكتشاف مواهب كرة القدم

تُذاع اليوم الخميس، أولى حلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، من المحافظات المصرية، عبر شاشة "ON"، في تمام التاسعة مساء.

ويعدّ برنامج «كابيتانو مصر» من أكبر برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 22 أغسطس الماضي، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية.

لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط (هنــــــا).

من الجمعة حتى الأربعاء.. خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على كافة البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة على البلاد، اعتبارًا من غد الجمعة، حتى الأربعاء القادم الموافق 28 ديسمبر.

وذكرت هيئة الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المنتظر أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد. حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط (هنــــــا).