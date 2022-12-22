من الجمعة حتى الأربعاء.. خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على كافة البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة على البلاد، اعتبارًا من غد الجمعة، حتى الأربعاء القادم الموافق 28 ديسمبر.

وذكرت هيئة الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المنتظر أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد. حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بأبرز الظواهر الجوية والأمطار المتوقعة خلال أسبوع، وجاءت على النحو التالي:

يوم الجمعة 23 ديسمبر:

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري.

وجنوب محافظة البحر الأحمر عند حلايب وشلاتين ومرسى علم. تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم السبت 24 ديسمبر

أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث من 40 إلى 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

يوم الأحد 25 ديسمبر

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

يوم الإثنين 26 ديسمبر

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 27 ديسمبر

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على منطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 28 ديسمبر