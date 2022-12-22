يذاع الليلة على ON.. تفاصيل مشروع «كابيتانو مصر» لاكتشاف مواهب كرة القدم

تُذاع اليوم الخميس، أولى حلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، من المحافظات المصرية، عبر شاشة "ON"، في تمام التاسعة مساء.

ويعدّ برنامج «كابيتانو مصر» من أكبر برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 22 أغسطس الماضي، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية.

«كابيتانو مصر».. أكبر مشروع لاكتشاف مواهب كرة القدم

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطة برنامجها التلفزيوني لاكتشاف مواهب كرة القدم «كابيتانو مصر»، حيثُ يبدأ كمرحلة أولى من خلال 7 محافظات.

وكشفت قناة “ON TIME SPORTS” عن الشروط الكاملة للمشاركة، ونرصدها خلال النقاط التالية، حيث يتم الاشتراك والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني تحت إشراف لجنة علمية من الخبراء والمختصين، وستتم إذاعته عبر ONTIME SPORTS تحت شعار "كل حلم بيبدأ بخطوة".

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

محافظات المرحلة الأولى من مشروع «كابيتانو مصر»

وشملت أماكن اختبارات برنامج «كابيتانو مصر» 7 محافظات بدأت بمحافظة الإسماعيلية، وجرى اختبار المتقدمين في مركز شباب الشيخ زايد يومي 28 و29 من أغسطس الماضي، ثمَّ محافظة الدقهلية وجرى اختبار المتقدمين في ستاد المنصورة يوم 1 سبتمبر الجاري.

كما ضمت المرحلة الأولى محافظة أسيوط، وجرى اختبار المتقدمين في ستاد جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر الجاري، تلها محافظة الإسكندرية، وجرى اختبارات المتقدمين في ستاد المحافظة يومي 11 و12 سبتمبر الجاري.

بينما جرى اختبار المتقدمين من محافظة الغربية في نادي اتحاد بسيون في الرابع عشر من سبتمبر الجاري، وبعدها محافظة القاهرة وجرى اختبار المتقدمين في مركز شباب الجزيرة يومي 18 و19 سبتمبر الجاري.

واختتمت الاختبارات بالمتقدمين من محافظة الشرقية، وانعقدت في مركز شباب أبوحماد يوم 21 سبتمبر الجاري.

وأجريت جميع الاختبارات بداية من الساعة الثامنة صباحًا في الأماكن المذكورة تحت إشراف لجنة فنية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومن المقرر الإعلان عن باقى المراحل تباعًا، وتتم تصفية اللاعبين الأفضل وتصوير الحلقات بمشاركة خبراء في كرة القدم.