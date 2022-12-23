محافظ الوادى الجديد يبحث مطالب المزارعين

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والنائب هشام صلاح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ووفد اللجنة المرافق، إحدى تجارب مكافحة سوسة النخيل الحمراء بزراعات قرى الشركة شمال مدينة الخارجة، يرافقهم أعضاء مجلس النواب عن المحافظة والقيادات التنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ، أن مكافحة السوسة والحد من انتشار بؤر الإصابة تعد أحد المحاور الرئيسية لزيارة اللجنة للمحافظة، وذلك للحفاظ على المحصول الاستراتيجي من التمور، والتوسع في المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة بمختلف الأصناف التقليدية والمستحدثة، وزيادة الفرص التصديرية للمنتج.

وحرص "الزملوط" على لقاء المزارعين والاستماع لكافة مطالبهم المتعلقة بقطاعي الزراعة والري، مؤكدًا على أنه تم الاتفاق على وضع خطة لإعلان المحافظة خالية من سوسة النخيل خلال ٣ سنوات بالتعاون مع وزارة الزراعة ولجنة مجلس النواب من خلال دراسة إنشاء جهاز مستقل لمكافحة سوسة النخيل، و زيادة الدعم المخصص لأعمال المكافحة، ودعم تمويل مشروعات الطاقة الشمسية لصغار المزارعين كبديل مستدام لاستخدام الكهرباء بالآبار الزراعية.

وأعلن المحافظ عن اعتزام المحافظة دعم الجمعيات الزراعية بمعدات ومبيدات مكافحة سوسة النخيل وتدريب شباب الخريجين على نظم المكافحة، مناشدًاَ المزارعين الالتزام بارشادات المكافحة والوعي بالأساليب العلمية بالمراحل المختلفة لزراعة وجني التمور.

واستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، وفد أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام صلاح رئيس اللجنة، في مستهل زيارتهم للمحافظة لتفقد المشروعات الزراعية وبحث سبل التنسيق والتعاون للنهوض بقطاعي الزراعة والري بنطاق المحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة والقيادات التنفيذية المعنية.

كما تفقد الموقف الإنشائي بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن، المقرر افتتاحه بداية العام المقبل ٢٠٢٣، كأول مجمع من نوعه على مستوى الجمهورية يتم ربطه بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وأشاد أعضاء اللجنة بحجم الإنجاز المتحقق في نسب التنفيذ والريادة بتنفيذ المجمع بالتزامن مع خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، كما قاموا بزيارة حديقة ٣٠ يونيو شمال مدينة الخارجة، وقام رئيس اللجنة بغرس نخلة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة.