الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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شادى محمد: مافيش واسطة فى الكورة.. واخترنا أفضل العناصر لـ«كابيتانو مصر»

شادي محمد
شادي محمد

علق شادى محمد، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، علي مسابقة "كابيتانو مصر" التي تجوب محافظات الجمهورية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن الدولة المصرية تحركت من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الشباب أشرف صبحي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنفيذ مشروع "كابيتانو مصر".

 وتابع: “كابيتانو مصر” مشروع ضخم لاكتشاف المواهب، مؤكدًا أنهم تحركوا فى محافظات كثيرة للبحث عن المواهب من سن 14 عاما من خلال مشروع "كابيتانو مصر".

وأكد أن الأولاد الصغار لديهم طموح كبير بعدما شاهدوا محمد صلاح الذى يعد خير سفير لمصر بالخارج بما وصل له من مكانة، موضحاً أن الهدف من تدريب هؤلاء اللاعبين الصغار أن يحترفوا في الخارج.

وتابع: "ما يظهر على الشاشة من مواهب كابيتانو مصر مجهود شهور طويلة، لفينا محافظات مصر كلها وجبنا أفضل العناصر، وكان في اختبارات ومتابعة يومية مع الوزير أشرف صبحي وعدد الأولاد كبير وأخذ مجهود شاق ثم تحولنا لفلترة المواهب بعناية".

وأكمل:"لا توجد "واسطة" فى الكرة، والكرة صناعة وده الهدف اللي الدولة عايزاه وبدل ما نتكلم على لاعب أو اثنين محترفين نعظم الاستفادة من اللاعبين بعدد كبير".

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