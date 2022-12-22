الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراض المبالغ المالية الكبيرة

ارشيفية
ارشيفية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تضمنت استعراض صاحب الحساب لمبالغ مالية كبيرة بعملات "محلية - أجنبية".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك" تضمنت استعراض صاحب الحساب لمبالغ مالية كبيرة بعملات "محلية - أجنبية".

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من تحديد وضبط القائم بالنشر وتبين أنه (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة).

بمناقشته أفاد بأنه فى إطار سعيه لتحقيق الشهرة ومكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة بحسابه الشخصى عبر تطبيق "تيك توك"، قام باقتباس عدد من مقاطع الفيديو السابق تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية والتي تتناول عرض كميات من العملات "المحلية والأجنبية" وإعادة بثها مرة أخرى على صفحته الشخصية، عقب إجرائه المونتاج عليها لإظهارها وكأنها خاصة به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تيك توك صاحب الحساب مبالغ مالية كبيرة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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