حملة لضبط الأسعار ورصد محتكرى السلع الغذائية بإبشواى «صور»

قاد المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بمدينة إبشواي، تنفيذًا لخطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ورصد محتكري السلع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

شارك في الحملة كل من الدكتور وائل جلال، مدير جهاز حماية المستهلك بالفيوم، وسالم فتيح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعوض الرديني، رئيس الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور حسام محمد، مفتش بفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم، و محمد موسى، نائب رئيس مركز ومدينة إبشواي، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

بدأت جولة السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، بمتابعة عدد من المحال وشوادر بيع السلع، والسلاسل الغذائية "الهايبرات" والسوبر ماركت، والبقالة، والمخابز البلدية والسياحية، ومحال الجزارة بمدينة إبشواي، حيث تم رصد 7 مخالفات تموينية، بواقع 3 مخالفات لعدم الإعلان عن قائمة أسعار السلع، وعدد 4 مخالفات لسوء التخزين والعرض، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد السكرتير العام المساعد، على جميع التجار والمحال التجارية بضرورة وضع أسعار على كل سلعة غذائية على حدة بشكل عاجل، مع وضع قائمة أسعار للمنتجات الغذائية كاملة في مكان واضح، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعلان أسعار السلع بجميع الهايبرات والمحال وعلى وجه الخصوص السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين، لمجابهة المغالاة من بعض التجار في تسعيرها، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لاحتكار السلع أو تخزينها.