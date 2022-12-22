الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بوابة الوظائف الحكومية 2022.. الرابط ووظائف مختلفة قد تناسبك

وظائف
وظائف

بوابة الوظائف الحكومية 2022 من أكثر الكلمات البحثية الهامة التي تستهدف زيارات كبيرة على منصات البحث المختلفة، وذلك لأهميتها الشديدة لدى الكثير من المواطنين الذين يهمهم الخدمات المتاحة عليها وخاصة خدمات الوظائف.

وشهد موقع البحث العالمي و الأكثر شهرة «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ارتفاعاً في البحث عن بوابة الوظائف الحكومية 2022 من كافة أنحاء الجمهورية.

بوابة الوظائف الحكومية 2022

ويرغب الكثير من المواطنين معرف رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022 اهتمامهم بالخدمات المطروحة عليه والوظائف التي تنشر من حين لآخر، خاصة الوظائف الحكومية التي تهم المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم ومسابقة الأزهر الشريف والأوقاف بخلاف الوظائف الخاصة بالنقابات والقوى العاملة.

الوظائف التي تشملها بوابة الوظائف الحكومية

وأصبحت بوابة الوظائف الحكومية تشمل جميع الوزارات في الإعلان عن الوظائف وذلك توفيراً للمجهود والوقت وذلك من خلال الاستعلام بالرقم القومي فقط للمتقدم أو المواطن.

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رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022

اولا- للدخول على بوابة الوظائف الحكومية الخاصة بالوزارات من خلال الضغط على هذا الرابط (هنـــــــــــا).

ثانياً- ادخل في البداية على رابط بوابة الوظائف الحكومية 

ثالثاً- اضغط على خانة "الوظائف".

رابعاً- ستجد ظهر لك شاشة تعرض لك جميع الوظائف المتاحة على الموقع.

خامساً- اختر منها الوظيفة المراد الالتحاق بها

سادساً- قم بتسجيل البيانات الخاصة بك وكتابة الرقم القومى

سابعاً- بعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف 

ثامناً- جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

تاسعاً- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على "استعلام".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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