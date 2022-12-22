الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات استخراج والاستعلام عن تصريح إذن السفر عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة

إذن السفر
إذن السفر

فعلت وزارة الدفاع خدمة استخراج تصريح السفر إلى الخارج الإلكترونية عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، للطلاب الدارسين بداخل مصر، والمؤجل تجنيدهم في غير توقيتات الإجازة وذلك "لظروف استثنائية" من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والمواطنين المطلوب منهم استخراجها قبل السفر، وحددت المستدات المطلوبة وخطوات استخراجه في إطار خطة التطوير والتحديث التي تتبعها بجميع القطاعات؛ للتيسير على المواطنين.

خطوات استخراج تصريح السفر الإلكتروني

ونستعرض لكم الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج تصريح السفر الإلكتروني عبر السطور التالية من خلال تسجيل الدخول إلى رابط موقع إدارة التجنيد والتعبئة من هنا.

ثم اختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر.

وفي الخطوة التالية اختيار طلب استخراج تصريح سفر.

ثم إدخال البيانات المطلوبة وتشمل ما يلي:-

  • اسم المتقدم بالطلب باللغة العربية.
  • الموقف من التجنيد.
  • كتابة الرقم الثلاثي.
  • كتابة الرقم العسكري في حالة سبق تجنيده أو قيد التجنيد.
  • الرقم القومي.
  • الدولة التي سيسافر إليها والبريد الإلكتروني.
  • تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر.
  • أرقام التواصل مع المتقدم للطلب وعنوانه في مصر.

وبعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم الضغط على تسجيل البيانات بعد استكمال كافة البيانات المطلوبة على أن يتم الاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.

خطوات استعلام عن تصريح السفر الإلكتروني 2022

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خطوات الاستعلام عن تصريح السفر 

وبعد التقدم بطلب استخراج تصريح السفر يمكن متابعة موقف دراسة الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  1. تسجيل الدخول إلى موقع إدارة التجنيد والتعبئة من هنا.
  2. الضغط على الاستعلام عن تصريح بالإذن للسفر.
  3. تسجيل البيانات الأساسية "موقف التجنيد - الرقم الثلاثي - الرقم العسكري - الرقم القومي – الدولة".
  4. ثم الضغط على استعلام لتظهر النتيجة كالتالي:-
  • برجاء التقدم لإدارة التجنيد والتعبئة لمراجعة موقفك واستخراج تصريح بالإذن للسفر.
  • لا مانع من استخراج تصريح بالإذن للسفر بعد سداد الرسوم المقررة.
  • برجاء التقدم لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها لمراجعة موقفك واستخراج تصريح بالإذن للسفر.
  • لا مانع من استخراج  تصريح إذن السفر بعد تقديم المستندات المطلوبة.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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