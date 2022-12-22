خطوات استخراج والاستعلام عن تصريح إذن السفر عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة

فعلت وزارة الدفاع خدمة استخراج تصريح السفر إلى الخارج الإلكترونية عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، للطلاب الدارسين بداخل مصر، والمؤجل تجنيدهم في غير توقيتات الإجازة وذلك "لظروف استثنائية" من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والمواطنين المطلوب منهم استخراجها قبل السفر، وحددت المستدات المطلوبة وخطوات استخراجه في إطار خطة التطوير والتحديث التي تتبعها بجميع القطاعات؛ للتيسير على المواطنين.

خطوات استخراج تصريح السفر الإلكتروني

ونستعرض لكم الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج تصريح السفر الإلكتروني عبر السطور التالية من خلال تسجيل الدخول إلى رابط موقع إدارة التجنيد والتعبئة من هنا.

ثم اختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر.

وفي الخطوة التالية اختيار طلب استخراج تصريح سفر.

ثم إدخال البيانات المطلوبة وتشمل ما يلي:-

اسم المتقدم بالطلب باللغة العربية.

الموقف من التجنيد.

كتابة الرقم الثلاثي.

كتابة الرقم العسكري في حالة سبق تجنيده أو قيد التجنيد.

الرقم القومي.

الدولة التي سيسافر إليها والبريد الإلكتروني.

تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر.

أرقام التواصل مع المتقدم للطلب وعنوانه في مصر.

وبعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم الضغط على تسجيل البيانات بعد استكمال كافة البيانات المطلوبة على أن يتم الاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.

خطوات الاستعلام عن تصريح السفر

وبعد التقدم بطلب استخراج تصريح السفر يمكن متابعة موقف دراسة الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع إدارة التجنيد والتعبئة من هنا. الضغط على الاستعلام عن تصريح بالإذن للسفر. تسجيل البيانات الأساسية "موقف التجنيد - الرقم الثلاثي - الرقم العسكري - الرقم القومي – الدولة". ثم الضغط على استعلام لتظهر النتيجة كالتالي:-