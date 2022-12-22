ربيع: الشركات اللوجستية تعمل على بناء وإصلاح وصيانة السفن لخدمة الهيئة فقط

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد الشركات اللوجستية للهيئة في الماضي كان 7 شركات، ولكن تم دمج شركتين لخدمة الهيئة فقط.

وأكد “ربيع” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي حول صندوق قناة السويس، أن تلك الشركات هي من ملكيات وأصول الهيئة وانطلقت مع افتتاح قناة السويس الجديدة، على سبيل المثال شركات التمساح لبناء السفن وشركة القناة للحبال ومنتجات الألياف.

ونوه بأن جميع تلك الشركات تعمل على بناء وإصلاح وصيانة السفن لخدمة الهيئة فقط، فيما تم النظر إلى البدء في تطويرها لكي تقوم ببناء السفن وغيرها من الخدمات لكنها في الأصل تم إنشائهم لخدمة الهيئة.