الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ربيع: الشركات اللوجستية تعمل على بناء وإصلاح وصيانة السفن لخدمة الهيئة فقط

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد الشركات اللوجستية للهيئة في الماضي كان 7 شركات، ولكن تم دمج شركتين لخدمة الهيئة فقط.

وأكد “ربيع” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي حول صندوق قناة السويس، أن تلك الشركات هي من ملكيات وأصول الهيئة وانطلقت مع افتتاح قناة السويس الجديدة، على سبيل المثال شركات التمساح لبناء السفن وشركة القناة للحبال ومنتجات الألياف.

ونوه بأن جميع تلك الشركات تعمل على بناء وإصلاح وصيانة السفن لخدمة الهيئة فقط، فيما تم النظر إلى البدء في تطويرها لكي تقوم ببناء السفن وغيرها من الخدمات لكنها في الأصل تم إنشائهم لخدمة الهيئة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

وائل لطفى يسأل عن جاهزية قناة السويس للمشروعات المنافسة.. و«ربيع» يرد

الرئيس السيسى يتابع جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى والبترول

أسامة ربيع: «الصندوق» لن يؤثر على عوائد الدولة من قناة السويس

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد دون إصابات

إصابة شخص سقط من علو داخل كومباوند بـ6 أكتوبر

الداخلية تسقط شابًا يستعرض بسيارة فاتحًا أبوابها أثناء السير (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»