وائل لطفى يسأل عن جاهزية قناة السويس للمشروعات المنافسة.. و«ربيع» يرد

وجه الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، سؤالًا لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، تضمن استيضاح جاهزية القناة للتعامل مع المشروعات المنافسة لها في الدول الأخرى.

وقال الفريق ربيع في رده على السؤال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية: كل فترة وأخرى يجري الحديث عن مشروع منافس، وننظر لكل ذلك في إدارة التخطيط بالهيئة، ونبحث مدى منافسته، وأطمئنكم حتى الآن لا يوجد أي مشروع منافس لقناة السويس.

وأضاف: قبل 2014 وقبل إنشاء قناة السويس الجديدة ووجود قناة وحيدة، لم تكن وقتها البديل الأوحد السفن، وبعد الافتتاح حققنا معدل ترتيب مرتفعًا وزدنا الأعماق ونستوعب أكبر السفن في العالم بأكبر غاطس، لم يكن متاحًا سابقًا، بما أغلق الباب لوجود مشروعات منافسة للقناة.

وتابع: في إزمة إيفرجيفن، التي توقفت فيها الملاحة 6 أيام، لو وجدت السفن طرقًا أخرى للجأت إليها، لكنهم انتظروا افتتاح القناة، بما يؤكد أننا البديل الأول إلى الآن، ولكن لا نغفل أي حديث عن مشروع جديد ونراعي ذلك في تخطيطنا.

وكشف: نستعد لخطط تطوير السفن الجديدة التي لم يبدأ إنتاجها حتى الآن والقناة دائمًا في حركة ونراعي احتياجات العملاء، ومن ذلك تحسين الملاحة في الجزء الجنوبي، وأطلقنا مشروعًا هناك أوجد تحسنًا بنسبة ٢٨%.

وفي سياق متصل قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ما يتردد حول بيع قناة السويس أو تأجيرها عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس مرفق وطني دولي مصري لن نقترب منه ولن يتم بيع أي جزء منه، وأن القانون الذي أقره مجلس النواب هو إنشاء صندوق للهيئة لمجابهة الأزمات والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن هناك لبسًا حدث لدى البعض في جزئية القانون تستهدف تمكين صندوق هيئة قناة السويس من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، التابعة للصندوق وليس مرفق قناة السويس، مؤكدًا أنه لا يمكننا الاقتراب من مرفق قناة السويس، مشيرًا إلى أنه لا يمكننا الاقتراب من أي أصل من أصول قناة السويس، وأن مرفق قناة السويس لا يمكن تأجيره أو الحصول على قرض على مرفق قناة السويس فهو مرفق مصري عالمي وهو رمز وطني لا يمكننا بأي صورة من الصور الاقتراب منه، وأننا وطنيون لن نسمح حتى بمجرد الاقتراب من ذلك.

وأضاف أن جزئية البيع والشراء والاستئجار والإيجار، عائد على الصندوق، حيث إن الصندوق ستكون له استثمارات وأصول مختلفة بعيدة ليست لها علاقة بمرفق قناة السويس، مثل صناعة السفن و الترسانات.

واعتبر الفريق أسامة ربيع أن موافقة مجلس النواب على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قرار عظيم يساعد قناة السويس على زيادة القدرة على التنمية الاقتصادية المستدامة.