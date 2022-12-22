الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مودة» يستهدف 162 ألف طالب وطالبة داخل 27 جامعة

مودة
مودة

أكدت راندا فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن تدريبات “مودة” استهدفت خلال الفصل الدراسي الأول ما يقرب 162 ألف طالب وطالبة داخل 27 جامعة.

وأضافت أن التدريبات تتم وفقاً للمحتوى العلمي لمشروع "مودة" والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات والذي يتضمن الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والصحية في العلاقات الأسرية وأن اختيار أعضاء هيئة التدريس والتدريب تم تنفيذه بمقر الجامعات تحت إشراف نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وأشارت إلى أنه يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممن لديهم القدرة على التواصل الجيد والخبرة السابقة في مجال التدريب والرأي المعتدل.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.

 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أعضاء هيئة التدريس التضامن الاجتماعي التعاطي الزواج المبكر العلاقات الأسرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

خبير تربوي يعلق على قرارات وزير التعليم بشأن عودة نظام البوكليت

رئيسة تنزانيا تشكر الرئيس السيسى لتعاونه فى مشروع سد جوليوس نيريرى

«المشاط» تبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

لحوم وبنزين وسجائر.. ضبطيات لحملات مباحث التموين لمحاربة جشع التجار

شاهد عيان على مقتل «محامي كرداسة»: «المتهم قالّي لو مجبش ملفات القضايا بتاعتي هقتله»

التصديرى للصناعات الهندسية يوقع بروتوكول تعاون مع TUV Austria لتسهيل النفاذ للسوق السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»