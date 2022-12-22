«مودة» يستهدف 162 ألف طالب وطالبة داخل 27 جامعة

أكدت راندا فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن تدريبات “مودة” استهدفت خلال الفصل الدراسي الأول ما يقرب 162 ألف طالب وطالبة داخل 27 جامعة.

وأضافت أن التدريبات تتم وفقاً للمحتوى العلمي لمشروع "مودة" والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات والذي يتضمن الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والصحية في العلاقات الأسرية وأن اختيار أعضاء هيئة التدريس والتدريب تم تنفيذه بمقر الجامعات تحت إشراف نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وأشارت إلى أنه يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممن لديهم القدرة على التواصل الجيد والخبرة السابقة في مجال التدريب والرأي المعتدل.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.